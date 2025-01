Virtua Fighter 6 : une démo in-engine 4K fait sensation au CES de Las Vegas, c'est archi fluide

Un petit peu moins d'un mois après son reveal lors des Game Awards, le prochain Virtua Fighter 6 fait à nouveau sensation, mais cette fois-ci du côté du CES de Las Vegas. Il s'agit d'une petite démo technique qui a été révélée lors de la conférence de NVIDIA pour vanter les puissances des nouvelles cartes graphiques, sachant que SEGA a rappelé qu'il s'agit d'un rendu in-engine et pas du tout in-game. Cela permet notamment d'avoir un aperçu de ce que les équipes de Ryu Ga Gotoku souhaitent atteindre à travers ce concept de pré-développement. Si le jeu n'est pas très impressionnant visuellement (disons qu'on a déjà vu mieux en la matière), c'est du côté des animations que le rendu est plutôt prometteur, avec des mouvements ultra fluides et naturelles qu'on aimerait avoir pour le résultat final.L'autre aspect qui peut impressionner, c'est la richesse des environnements, sachant qu'une partie sera destructible, avec lesquels les personnages pourront interagir. Concernant le personnage, il s'agit d'un design d'Akira, qui arbore un côté bien plus massif que d'habitude, avec en prime une tenue qui prend la même direction que le Ryu de Street Fighter 6, c'est-à-dire un personnage qui s'est isolé dans les montagnes pour gagner en puissance et en sagesse. En attendant de voir débarquer ce Virtua Fighter 6 un de ces quatre, on rappelle qu'un remaster 4K 60fps de Virtua Fighter 5 débarquera sur Steam le 28 janvier 2025, avec le rollback netcode.