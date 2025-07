Mortal Kombat 2 : Johnny Cage (Karl Urban) sera le personnage principal du film et ça s'annonce bien gore (et décalé)

Adeline Rudolph. Baraka sera là, savant mélange entre maquillage, prothèse et CGI, tout comme Shao Kahn, plus imposant que jamais. En revanche, aucune trace de Kung Lao, mais il fera sans doute une apparition dans le jeu. Hiroyuki Sanada sera toujours de la partie pour incarner Scorpion, tandis que Joe Taslim endossera le rôle de Noob Saibot, après avoir été tué en tant que Sub-Zero dans le premier film. Ceux qui suivent l'actualité jeux vidéo verront aussi la présence de Tatie Gabrielle, qu'on a pu voir dans la série The Last of Us et qui incarnera Jordan dans Intergalactic The Heretic Prophet. On la voit affronter Kitana incarnée par la comédienne hongkongaise

Après un teasing volontairement kitsch old school 90's hier qui mettait en scène un Johnny Cage campé par l'acteur Karl Urban, sans moustache ni barbe, la première vraie bande annonce du film est tombée. Première chose confirmée : le métrage sera diffusé le 22 octobre prochain au cinéma. Ensuite, c'est bel et bien Johnny Cage qui a été choisi pour être le personnage principal de cette suite, qui se veut plus JV-accurate ; dans le sens où enfin, on va avoir droit à un vrai tournoi. Mais Johnny Cage devra évidemment faire équipe avec les forces du Bien, représenté par Liu Kang, Raiden, Sonya Blade et Cole Young qui est toujours là, bien que largement mis en retrait. Il faut dire que ce personnage inédit créé spécialement pour le film ne sert strictement à rien, et son interprète Lewis Tan un piètre comédien.Heureusement, le grand