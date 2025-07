EA SPORTS FC 26 : Jude Bellingham et Jamal Musiala sur la jaquette du jeu, mais Zlatan en embuscade

Comme chaque année, EA a pensé aux fans de football virtuel et prépare l'arrivée à la rentrée de EA Sports FC 26, nouvelle épisode de ce qui fut jadis FIFA. Pour cette nouvelle itération, on change de communication et on mise sur la sportivité mais aussi la communion avec le joueur. Le club, c’est vous ! Voilà le slogan balancé par EA pour annoncer EA Sports FC 26. Parce qu’au-delà des jaquettes clinquantes et des promesses marketing, cette nouvelle édition marque une vraie volonté de reconnecter avec la base. Et ça commence fort, avec un trio de choc en couverture : Jude Bellingham, déjà présent l’année dernière, revient en terrain conquis, mais cette fois, il est rejoint par Jamal Musiala, son ancien complice en équipes de jeunes, et par le toujours inoxydable Zlatan Ibrahimović, qui s’offre sans complexe la jaquette de l’Édition Ultimate. Trois profils, trois générations, une seule volonté : montrer que FC 26 veut brasser large, du terrain à la jaquette.





Côté gameplay, EA a mis le paquet pour prouver qu’ils ont écouté les retours. Le moteur 3D a été retouché, les dribbles sont plus fluides, les déplacements plus naturels (il paraît), les gardiens apprennent grâce à des algos d’IA avancés, et les animations, collées au corps, ajoutent une physicalité nouvelle aux duels. On note aussi l’arrivée des "Archétypes", des profils inspirés de légendes du ballon rond qui transforment vos joueurs en versions stylisées, à débloquer, faire progresser et spécialiser pour leur donner une vraie personnalité sur le terrain.









Dans la foulée, EA annonce un mode Carrière revisité avec "Manager Live", un hub dynamique dans lequel les défis évoluent selon l’actu réelle du football. Les promesses montent encore d’un cran avec des scénarios renouvelés tout au long de l’année, des points de départ réalistes, et une gestion affinée du staff, des objectifs, de l’ADN du club. On sent que la Carrière, souvent délaissée au profit d’Ultimate Team, revient dans la lumière. Et justement, côté FUT, là aussi, ça bouge. Nouveaux événements en direct, tournois repensés, refonte des modes Rivals et Champions : FC 26 veut réinjecter du sens et de la variété dans le mode le plus joué de la franchise. Pas juste des cartes à collectionner, mais un système vivant qui évolue en permanence, calé sur le calendrier du football mondial.





Mais le plus intéressant, c’est sans doute cette fameuse initiative FC Feedback. Un programme où les joueurs peuvent contribuer activement à l’évolution du jeu, via un portail, des forums, Discord, des sondages et des groupes de conception communautaires. Alors bien sûr, on restera prudents — EA reste EA — mais si l’intention est sincère, on pourrait bien entrer dans une ère où le jeu s’adapte enfin à ceux qui y passent des centaines d’heures. Et rien que ça, c’est un game-changer, façon de parler hein... EA Sports FC 26 sortira le 26 septembre 2025, avec accès anticipé dès le 19 via l’Édition Ultimate. Et grosse nouveauté : il sera disponible sur toutes les plateformes, y compris la très attendue Nintendo Switch 2, qui aura droit à une version optimisée, et même une édition physique pour 2026.