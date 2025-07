Les Fourmis : une grosse mise à jour pour mettre en avant la coop multi

Sorti en novembre dernier, Les Fourmis de Microids a créé la surprise, avec une très belle proposition en matière de RTS grand public pensée pour tout type de joueurs. Si le jeu proposait quelques éléments multi, c'était à l'époque assez mineur. Sauf que le studio Tower Five a continué à travailler sur ce jeu et vient même de déployer une grosse mise jour pour mettre en avant ce contenu coopératif. Avec "Swarm Together", le studio français injecte une bonne dose de rejouabilité et de challenge avec trois nouveaux modes :





- Le mode Horde, classique mais efficace : des vagues infinies d’ennemis, en solo ou en coop, pour tester la résistance de vos mandibules.

- Le Story Challenge Mode, qui reprend six missions scénarisées avec un système de scoring. Parfait pour les tryharders du micro-management.

- Le 2v2 contre IA, pour ceux qui veulent goûter à la stratégie à deux, sans se faire humilier par des humains (dans un premier temps).





Le tout sur une nouvelle map taillée pour les bastons d’envergure. Sinon, la star de cette update, c’est aussi le Paussus. Petite unité furtive qui vole les ressources de l’adversaire sans se faire repérer. Autre ajout : la Tempête de phéromones, un brouillard tactique qui rend aveugles les ennemis dans une zone donnée. Le genre de pouvoir qui peut changer l’issue d’un affrontement, à condition de le balancer au bon moment.



Tower Five ne s’est pas contenté de saupoudrer quelques modes par-ci par-là : l’équilibrage a été sérieusement revu, puisque les pucerons boostent maintenant la vitesse de déplacement, les escargots vont 30 % plus vite (de quoi les rendre enfin utiles ?), les géotrupes tankent mieux, pendant que les frelons deviennent vulnérables aux artilleuses. Et surtout, les upgrades "Information" coûtent moins cher et deviennent plus efficaces. En prime, des loadouts personnalisables font leur apparition. L’idée : préparer ses combinaisons d’unités en amont, pour gagner du temps et de l’efficacité selon la map. Un petit plus bienvenu qui témoigne d’un vrai souci de confort de jeu.



Côté compétitif, Les Fourmis continue son expansion : PvP en 1v1 classé, matchs à mort, salons privés, et cerise sur le gâteau : le cross-plateforme. On n’en attendait pas tant pour un jeu à échelle d’insecte, mais Tower Five semble décidé à faire de son titre un vrai terrain d’affrontement en ligne.