Les Fourmis : un nouveau trailer avec du gameplay sous Unreal Engine 5

Bien que le jeu s'inspire des romans de Bernard Werber, Les Fourmis se présentera comme un jeu de stratégie en temps réel, avec les mécaniques du genre en créant des unités, sa base et bien d'autres choses encore. Cela dit, le titre de Microids et de Tower Five proposera une narration qui nous permettra de suivre les aventures de cette colonie au gré des saisons et des environnements qu'elle va parcourir, d'autant que les décors changeront aussi en fonction du moment de la journée (jour, nuit, aube et crépuscule).



La sortie du jeu Les Fourmis est attendue pour 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series, pas de version old gen de prévu.