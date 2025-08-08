Battlefield 6 : la bêta est lancée, EA détaille son plan de bataille, encore des images spectaculaires

À quelques jours du coup d'envoi de la bêta ouverte qui se tiendra pendant les week-ends du 9 au 10 août et du 14 au 17 août, EA et le studio DICE détaillent les ajustements tirés du programme Battlefield Labs. Première grosse nouveauté : le choix entre armes verrouillées par classe ou arsenal libre. Les deux systèmes seront jouables pendant la bêta, avec une rotation Conquête spéciale pour le mode verrouillé et XP complète à la clé. Les dégâts ont été rééquilibrés, l’interface de personnalisation d’armes simplifiée, et les armes emblématiques débarquent avec des bonus exclusifs à la classe qui leur est destinée. Côté maps, les développeurs ont affiné le flux de déplacement, déplacé certains objectifs, renforcé les abris et repositionné les tourelles. Le mode "Domination" gagne aussi une mécanique de réanimation pour booster le travail d’équipe.





On apprend aussi que les classes évoluent :

"Assaut" mise désormais sur le jeu d’équipe avec de nouveaux passifs, une balise de déploiement limitée en usage et un gadget “échelle d’assaut” pour ouvrir des chemins inattendus.

"Ingénieur" garde son rôle clé face aux véhicules, mais reste sous étroite surveillance pour équilibrage.

"Soutien" voit ses caisses de ravitaillement et ses armes emblématiques optimisées.

"Éclaireur" renforce son côté infiltration/sabotage avec la formation “Forces spéciales”, un drone de reco passif et un repérage automatique via le viseur.





Comme d'hab', la bêta ouverte servira de test grandeur nature avant une nouvelle vague d’ajustements d’ici la sortie. EA promet de rester à l’écoute, histoire de ne pas saboter son jeu et qu'il finisse comme la plupart des jeux multi ces derniers temps... Concord, Marathon et FC Firebreak, si vous me lisez...



