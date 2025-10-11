JeuxActuJeuxActu.com

Battlefield 6 : un lancement explosif sur Steam, le record est battu !

Battlefield 6 : un lancement explosif sur Steam, le record est battu !

Avec un pic de 747 440 joueurs simultanés sur Steam, Battlefield 6 enregistre un lancement colossal et se permet même de pulvériser le précédent record de la maison, détenu par Apex Legends (624 473), et entre dans le top 15 historique des pics Steam. Une performance spectaculaire, surtout quand on compare avec le lancement catastrophique de Battlefield 2042, limité à 105 000 joueurs. Mais au-delà de la statistique, ce chiffre raconte autre chose : il raconte comment Electronic Arts est parvenu à revenir des abimes avec un plan bien défini. Sous la houlette d’anciens cadres de Call of Duty comme Vince Zampella et Byron Beede, l'éditeur américain a concentré des moyens inédits dans la franchise, fusionnant DICE, Motive, Ripple Effect et Criterion pour former les Battlefdield Studios, soit une force de frappe qui connait bien le sujet.

Battlefield 6

Pour autant, ce succès immédiat cache des fragilités : files d’attente interminables, bugs sur l’application EA et frustrations liées à l’accès. Le pic d’affluence, aussi impressionnant soit-il, pourrait se transformer en défi si la qualité du service et le contenu post-lancement ne suivent pas. La première tendance est encourageante cependant, avec 76% d’évaluations positives sur Steam. Battlefield 6 ne se résume pas à un record, c'est aussi l’histoire d’une licence qui redore son image, mais qui se retrouve désormais confrontée à la véritable bataille : celle de la fidélisation. Si les chiffres du week-end inaugural font rêver, les mois à venir seront décisifs pour déterminer si EA peut transformer ce lancement en renaissance durable de sa franchise.

Battlefield 6


Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le samedi 11 octobre 2025
9:08


