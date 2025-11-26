Spellcasters Chronicles : le MOBA de Quantic Dream dévoile les dates de sa bêta fermée

Annoncé le mois dernier à la surprise générale, Spellcasters Chronicles est un MOBA en 3v3 qui a fait pas mal de bruit. Normal puisqu'il s'agit du prochain jeu des studios Quantic Dream et de son co-fondateur David Cage. Une production à contre-courant de ce que l'entreprise parisienne nous a toujours habitués. Mais les temps changent, les envies évoluent et Quantic Dream veut prouver que ce n'est pas qu'un studio capable de faire des jeux solos narratifs intéractifs. Aujourd'hui, on apprend les dates de la toute première bêta fermée de Spellcasters Chronicles : du 4 décembre à 16h jusqu’au 8 décembre à 10h, exclusivement sur Steam. Autrement dit, quatre jours pour que les joueurs d’Europe et d’Amérique du Nord se frottent pour la première fois à l’ambition “live” du studio.





Après un hands-on confidentiel à la TwitchCon de San Diego, Quantic Dream passe la seconde avec cette première phase de test, nettement plus fournie. Au programme : six Spellcasters jouables, l’arène du Mausolée, et un premier set de sorts, créatures et bâtiments permettant de se frotter à ce qui sera le cœur du jeu : le deck-building dynamique. On note déjà 11 créatures, 8 incantations, 2 bâtiments et 2 titans pour construire son deck et tester des stratégies. Pas énorme, mais suffisant pour poser les bases et observer les tendances du méta naissant. L’objectif est clair : voir comment les joueurs vont détourner, casser, exploiter et recomposer les mécaniques, un terrain qu’on associe rarement à Quantic Dream, mais qu’il semble déterminé à dompter. L’un des points centraux de Spellcasters Chronicles réside dans les archétypes très distincts incarnés par chaque Spellcaster. On sent l’influence des TCG modernes (Hearthstone, Clash Royale, voire un soupçon de MOBA deckbuilder), avec des identités de gameplay marquées :

- La Swamp Witch excelle avec les decks basés sur les invocations mineures et le scaling en fin de partie.



- L’Astral Monk brille grâce à ses sorts offensifs et ses dégâts explosifs.



- L’Iron Sorcerer est idéal pour les decks axés sur les structures qui mettent l'accent sur le contrôle des lanes et les armées durables.



- Le Fire Elementalist favorise un gameplay agressif, des decks de feu à rotation rapide, et se démarque entre les mains de joueurs mobiles.



- Le Mystic Scribe excelle dans les decks de soutien et de survie.



- Le Stone Shaman brille dans les decks de contrôle défensifs qui permettent de renforcer les lanes et tenir le terrain.



Chaque archétype influe directement sur le deck-building, dictant des synergies naturelles et rendant chaque composition plus ou moins lisible, ce qui est un bon point pour l’équilibrage, un terrain où Quantic Dream sera attendu au tournant.





Le studio de David Cage ne cache pas ses ambitions : cette bêta va servir de laboratoire grandeur nature pour améliorer le jeu selon les desideratas des joueurs. Gregorie Diaconu, le Game Director, le dit clairement : l’équipe veut être challengée, cherche activement les retours, et entend ajuster tout, qu'il s'agisse du rythme des combats jusqu'à la stabilité réseau, tout ça pour anticiper l’accès anticipé prévu plus tard. La promesse est donc celle d’un développement évolutif, avec une seconde bêta déjà annoncée pour début 2025, comprenant plus de Spellcasters, plus d’arènes et plus de contenu. Une montée en puissance progressive, façon “service game”, qui montre à quel point le projet est pensé sur le long terme et s’inscrit dans une stratégie d’expansion du catalogue de Quantic Dream post-rachat par NetEase.

Les joueurs intéressés peuvent s’inscrire dès maintenant sur Steam ou via le site officiel. Même en cas de non-sélection pour cette première session, l’inscription reste valable pour la suivante.



