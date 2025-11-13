Horizon Steel Frontiers : ce sont les Coréens de NCSoft qui développent le jeu, voici une 1ère vidéo de 10 min

Coup de tonnerre à la G-Star 2025 puisque NCSOFT a surpris le public coréen en dévoilant Horizon Steel Frontiers, un MMORPG basé sur l’univers Horizon, en partenariat avec Guerrilla Games, le studio derrière Horizon et Killzone. Une annonce qui sonne comme une déclaration d’intention : le géant coréen entend transformer la licence Horizon, jusque-là cantonnée aux consoles Sony, en un univers massivement multijoueur et cross-platform. Si vous connaissez Horizon, vous savez que le charme tient à ses chasses spectaculaires de machines et à son monde ouvert foisonnant. Steel Frontiers promet de garder cette essence tout en y greffant des mécaniques MMORPG avancées, comme des combats profondément personnalisables, une liberté quasi totale pour les joueurs, et des batailles à grande échelle. Les joueurs retrouveront donc les paysages emblématiques et les créatures mécaniques de la franchise, mais dans un cadre multi où l’interaction avec d’autres aventuriers deviendra le coeur du gameplay. Les combats de groupe et les stratégies collaboratives devraient prendre une place importante, avec un moteur de gameplay conçu pour PC et mobile via la plateforme propriétaire de NCSOFT, à savoir PURPLE.





La collaboration entre NCSOFT et Guerrilla n’est pas anodine. Jan-Bart Van Beek, Studio Director et Art Director chez Guerrilla, s’est dit enthousiasmé par cette union. Du côté de NCSOFT, Taekjin Kim (CEO & CCO) et Sunggu Lee (Executive Producer) ont partagé leur vision, c'est-à-dire préserver l’ADN Horizon tout en le projetant dans un univers MMORPG global, avec toutes les contraintes techniques que cela implique. Une vidéo de 10 minutes été diffusée, mettant en avant le monde du jeu, les créatures mécaniques et les combats massifs. Le site officiel, lancé simultanément, promet de dévoiler progressivement des détails sur le gameplay, l’économie du jeu, les classes et les systèmes multijoueurs. Bref, on reste alerte comme d'hab'.































