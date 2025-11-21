<meta itemprop="name" content="Vidéo Avatar From the Ashes : Ubisoft dévoile 6 min de gameplay du DLC en vue 3è personne" /> <meta itemprop="description" content="En parallèle du Xbox Partner Preview que Microsoft a balancé à 19h, Ubisoft proposait de son côté de découvrir pas moins de 6 minutes de gameplay du DLC d'Avatar Frontiers of Pandora et sous-titré From the Ashes."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/a/v/avatar-frontiers-of-pandora/vv/avatar-frontiers-of-pan-69205f5f9cd7e.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/avatar-from-the-ashes-ubisoft-devoile-6-min-de-gameplay-du-dlc-en-vue-131390.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37257.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/a/v/avatar-frontiers-of-pandora/vv/avatar-frontiers-of-pan-69205f5f9cd7e.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="En parallèle du Xbox Partner Preview que Microsoft a balancé à 19h, Ubisoft proposait de son côté de découvrir pas moins de 6 minutes de gameplay du DLC d'Avatar Frontiers of Pandora et sous-titré From the Ashes."/><meta itemprop="duration" content="P0H06M03S" />

En parallèle du Xbox Partner Preview que Microsoft a balancé à 19h, Ubisoft proposait de son côté de découvrir pas moins de 6 minutes de gameplay du DLC d'Avatar Frontiers of Pandora et sous-titré From the Ashes. Une extension très attendue, car non seulement elle arrive en même temps que le film Avatar 3 de James Cameron et qu'il s'inspire des événements de ce dernier, mais aussi parce que Ubisoft et Massive Entertainment ont procédé à énormément d'ajustements pour rendre le jeu encore plus intéressant. On va incarner cette fois-ci So’lek, déjà aperçu dans le jeu original, mais qui va devenir le protagoniste principal de cette aventure étendue. Guerrier Na’vi expérimenté, il a vu sa famille et ses proches se faire décimer, ce qui va provoquer sa colère et faire grandir une haine en lui. Et si Pandora avait jusque-là été un terrain luxuriant, la Forêt des Kinglors deviendra dans ce DLC un champ de guerre ravagé par les flammes et la désolation. Il faudra affronter les Humains de la RDA, mais pas que, il y a aussi la tribu des Mangkwans, des féroces et méthodiques, qui sont eux aussi en colère contre Eywa.

Côté gameplay, on voit que la vue 3è personne annoncée par Ubioft va changer la donne et surtout attirer un autre public, celui qui est allergique à la vue subjective. So'lek sera d'ailleurs un guerrier capable de foncer dans le tas, mais aussi d'évoluer dans l’ombre et éliminer ses ennemis avec discrétion. Bien sûr, il pourra aussi utiliser son ikran, Ìley, pour prendre de l'altitude pour soit s'échapper, soit prévoir des attaques aériennes. Omar Bouali, l'ancien QA de XIII en 2001 et désormais game director sur le jeu, nous précise que les combats sont désormais plus dynamiques, plus souples aussi, grâce aux compétences polyvalentes de notre géant bleu. La sortie d'Avatar From the Ashes est attendue pour le 19 décembre, via une mise à jour pour les gens qui ont le jeu, sinon une nouvelle version sera commercialisée avec le jeu d'origine et l'extension.



