Avatar 3 Fire & Ash : le dernier grand film de cinéma de l'année, c'est lui !

Dans quelques jours, le monde du cinéma accueillera le troisième volet de la saga Avatar, sous-titré " De Feu et Cendres" (Fire & Ash en VO). Au-delà du fait qu’il s’inscrit dans la continuité des deux plus grands succès de l’histoire du box-office (près de 3 milliards de dollars pour le premier film et 2,3 milliards pour le second), Avatar est avant tout une œuvre qui redéfinit l’expérience cinématographique. On ne va pas voir un Avatar comme on irait voir, au hasard, la dernière comédie française du moment. Il s’agit aussi d’un véritable rendez-vous sensoriel. Face à de tels enjeux financiers et artistiques, c’est toute l’industrie du cinéma qui retient son souffle. Une industrie fragilisée par la baisse de fréquentation post-COVID et par l’essor massif du streaming, devenu le principal mode de consommation pour une grande partie du public. La question est donc simple : James Cameron parviendra-t-il, une fois encore, à créer l’événement et à faire exploser le box-office ? La réponse est loin d’être évidente. Avatar 3 arrive seulement trois ans après La Voie de l’Eau, un délai relativement court lorsqu’on se souvient des treize années qui séparaient les deux premiers films.





Un autre élément intrigue : James Cameron laisse entendre, lors de certaines interviews, qu’il pourrait être prêt à faire de "Avatar 3" le dernier épisode de la saga, non pas par épuisement créatif, mais par lucidité économique. Après plus de 20 ans consacrés à la construction de cet univers, le cinéaste sait que l’adhésion du public n’est jamais garantie, d’autant plus pour une franchise aussi ambitieuse, exigeante et coûteuse. Il se murmure d’ailleurs que Avatar 3 aurait nécessité un budget avoisinant les 400 millions de dollars, impliquant une obligation quasi mathématique d’atteindre le milliard de recettes pour espérer la rentabilité. Avatar 3 sera-t-il réellement le point final de cette épopée, alors même que les épisodes 4 et 5 ont longtemps été envisagés ? La question mérite d’être posée, et je l’ai soumise à Sam Worthington et Stephen Lang lors de leur passage à Paris (voir le reportage en vidéo).





Voir Paris se parer aux couleurs d’Avatar 3 : Fire & Ash est, là encore, une initiative de James Cameron, dont la relation avec le public français est singulière. En coulisses, il confie régulièrement son plaisir à échanger avec la presse hexagonale, qu’il juge souvent plus audacieuse et stimulante dans ses interrogations. Cependant, l’adhésion du public français, aussi précieuse soit-elle, ne suffira pas à assurer le succès financier du film. Cameron et Disney le savent : un marché est absolument déterminant pour pulvériser les records, à savoir la Chine. Un territoire qui a récemment permis à Zootopie 2 de réaliser un lancement spectaculaire de plus de 500 millions de dollars, dont 200 millions en Chine seulement. Contrairement à de nombreux pays occidentaux, où le streaming domine désormais les usages, la Chine demeure une terre de cinéma, et plus particulièrement de cinéma premium. Un format qui correspond parfaitement à la vision de James Cameron.





C’est pour toutes ces raisons que la sortie d’un Avatar constitue toujours un événement à part entière. D’autant plus que les salles de cinéma ont, ces dernières années, considérablement diversifié leur offre : IMAX, 4DX, ScreenX, Dolby Cinema. Si l’IMAX reste la référence ultime en matière d’immersion, il faut rappeler qu’il n’existe qu’un seul véritable IMAX 1:43 en France, situé à Montpellier. Une option peu accessible pour la majorité des spectateurs. Le Dolby Cinema apparaît donc comme une excellente alternative. Dans tous les cas, il est vivement recommandé de découvrir Avatar 3 en 3D et en HFR (High Frame Rate), une technologie permettant une projection en 48 images par seconde, contre 24 habituellement, du moins sur certaines séquences du film.

Mais au-delà de la prouesse technologique, Avatar 3 marquera également une étape décisive dans le récit, avec la poursuite — et possiblement la conclusion — de l’histoire de Jakesully et Neytiri. De nouveaux enjeux émergent, notamment avec l’introduction d’un peuple inédit, le peuple du Feu, dont les valeurs semblent s’opposer à celles des autres Na’vi. Parmi les nouveaux visages, on retrouve Varang, personnage particulièrement inquiétant, incarné par Oona Chaplin, connue pour Game of Thrones et petite-fille de Charlie Chaplin, qui est arrivée dans la famille Avatar en cours de route.







Avatar 3 Fire & Ash sortira en salles le 17 décembre 2025. Si certains redoutent des performances inférieures à celles des deux premiers opus, d’autres projections évoquent un week-end d’ouverture dépassant les 400 millions de dollars, porté notamment par l’enthousiasme du public chinois pour l’expérience sensorielle unique proposée par James Cameron. Quoi qu’il en soit, Avatar 3 s’imposera une nouvelle fois comme une exception cinématographique, dans une industrie de plus en plus concurrencée par le streaming et la consommation sur écrans mobiles. Une évolution des usages inévitable, certes, mais qui rappelle aussi combien le cinéma, en salle, demeure une expérience irremplaçable.



