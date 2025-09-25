Nous sommes à trois mois de la sortie d'Avatar 3 De feu et de cendres, et du côté de 20th Century Studios, on se prépare à l'arrivée de ce qui risque d'être le mastodone de fin d'année côté cinéma et pop culture. Forcément, avec un box office qui explose à chaque nouvel épisode, comment ne pas être excité à l'idée de retrouver Pandora et ses habitants. La nouvelle bande annonce, longue de plus de deux minutes, nous permet d'en savoir un peu plus sur ce peuple de feu, visiblement fâché que Eywa ne soit pas intervenue pour les aider. Avec ces autochtones plus agressifs et pas du côté de Pandora, l’intrigue va se durcir par rapport aux précédents opus, d'autant que Varang, la nouvelle antagoniste, assoit déjà son charisme en quelques minutes. On aperçoit d'ailleurs des rituels mystiques et un affrontement frontal avec les Na’vi, qui confronte Jake Sully et Neytiri à la douleur, à la perte et à la nécessité de protéger leur peuple. La dynamique du récit semble donc davantage centrée sur la survie et les choix moraux, tout en conservant la dimension épique et spectaculaire qui caractérise la saga. Au cinéma le 17 décembre prochain, avec un jeu vidéo qui sera là pour accompagner le film de James Cameron.





<meta itemprop="name" content="Vidéo Avatar 3 : une nouvelle bande-annonce d'une beauté affolante et avec de nouveaux enjeux !" /> <meta itemprop="description" content="Nous sommes à trois mois de la sortie d'Avatar 3 De feu et de cendres, et du côté de 20th Century Studios, on se prépare à l'arrivée de ce qui risque d'être le mastodone de fin d'année côté cinéma et pop culture."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/divers/c/i/cinema-et-jeux-video/vv/cinema-et-jeux-video-68d6759b05705.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/avatar-3-une-nouvelle-bande-annonce-d-une-beaute-affolante-131241.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37193.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/divers/c/i/cinema-et-jeux-video/vv/cinema-et-jeux-video-68d6759b05705.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Nous sommes à trois mois de la sortie d'Avatar 3 De feu et de cendres, et du côté de 20th Century Studios, on se prépare à l'arrivée de ce qui risque d'être le mastodone de fin d'année côté cinéma et pop culture."/><meta itemprop="duration" content="P0H02M44S" />



































