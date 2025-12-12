Le premier aperçu du film Street Fighter a été présenté lors des Game Awards 2025, avec une première une bande-annonce qui n'a pas manqué de faire parler d'elle par son approche originale. Il faut dire que personne ne s'attendait à pareille adaptation, aussi kitsch et ringarde que le film de 1995 avec Jean-Claude Van Damme. Entre les costumes qui donnent l'impression de sortir d'une convention Japan Expo, des chorégraphies figées, des coups de pied sautés câblés de façon exagérée, le film semble assumer un héritage lourd, celui des adaptations foirées de jeu vidéo dans les années 90. Même les coupes de cheveux iconiques des personnages sont respectées au millimètre près, preuve que le film embrasse pleinement le côté décalé et arcade de la licence. C'est un parti-pris et l'idée est aussi saugrenue que couillue. Même le choix des acteurs posent question et transpirent aussi la nostalgie. Quand on sait que David Dastmalchian qui a été choisi pour incarner M. Bison en 2026, lui qui ressemble pas mal à Raul Julia quand il incarnait déjà le grand méchant de Street Fighter il y a 30 ans, on sent évidemment une volonté de rendre hommage.





<meta itemprop="name" content="Vidéo Street Fighter : le film de 2026 s'annonce bien kitsch et bien ringard, mais c'est voulu" /> <meta itemprop="description" content="Le premier aperçu du film Street Fighter a été présenté lors des Game Awards 2025, avec une première une bande-annonce qui n'a pas manqué de faire parler d'elle par son approche originale."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/divers/c/i/cinema-et-jeux-video/vv/cinema-et-jeux-video-693e58ee763f5.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/street-fighter-le-film-de-2026-s-annonce-bien-kitsch-et-bien-ringard-u-131450.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37283.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/divers/c/i/cinema-et-jeux-video/vv/cinema-et-jeux-video-693e58ee763f5.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Le premier aperçu du film Street Fighter a été présenté lors des Game Awards 2025, avec une première une bande-annonce qui n'a pas manqué de faire parler d'elle par son approche originale."/><meta itemprop="duration" content="P0HPT46SMS" />

En attendant que des interviews du réalisateur viennent confirmer lesd raisons de faire dans le kitsch, voici la liste des acteurs, athlètes et catcheurs qui incarnent leur rôle et qui étaient sur la scène des Game Awards 2025 à Los Angeles.

- Cody Rhodes dans le rôle de Guile

- Orville Peck dans le rôle de Vega

- 50 Cent dans le rôle de Balrog

- Jason Momoa dans le rôle de Blanka

- Vidyut Jammwal dans le rôle de Dhalsim

- Oliver Richters dans le rôle de Zangief

- Hirooki Goto dans le rôle de E. Honda

- David Dastmalchian dans le rôle de M. Bison

- Roman Reigns dans le rôle de Akuma

- Andrew Schulz dans le rôle de Dan Hibiki

- Eric André dans le rôle de Don Sauvage

- Mel Jarnson dans le rôle de Cammy

- Rayna Vallandingham dans le rôle de Juli

- Alexander Volkanovski dans le rôle de Joe

Street Fighter est réalisé par Kitao Sakurai, sur un scénario de Dalan Musson. Le film est co-produit par Legendary en partenariat avec Capcom, et distribué par Paramount Pictures. Le film sortira en 2026 en salles, sans date précise pour l’instant, mais les fans peuvent déjà se préparer à retrouver l’énergie, l’humour et le chaos typiques de Street Fighter sur grand écran.







































































