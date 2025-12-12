Star Wars Galactic Racer : un jeu de course par les anciens développeurs de Burnout !

Décidément, les Game Awards cuvée 2025 avaient un goût très particulier pour les fans de Star Wars. Après l’annonce remarquée de Star Wars Fate of the Old Republic plus tôt dans la soirée, l’événement a réservé une seconde surprise, bien plus inattendue celle-là : Star Wars Galactic Racer, un jeu de course arcade situé dans l’univers de la saga. Un choix de genre qui tranche immédiatement avec les RPG et autres aventures narratives auxquels la licence nous a habitués ces dernières années. Et pourtant, sur le papier, le projet intrigue, puisque derrière le jeu, on retrouve le jeune studio Fuse Games, fondé et dirigé par Matt Webster, qui n'est autre que l'ancien directeur général de Criterion Games, à qui l'on doit Burnout, puis la reprise de la licence Need for Speed.





Ici, pas de simulation réaliste ni de pilotage plan-plan, Galactic Racer se décrit comme une expérience “runs-based”, à haut risque, pensée pour l’adrénaline et la prise de décision rapide. Le tout se déroule dans une galaxie en reconstruction, après la chute de l’Empire, où émerge la Galactic League, avec en toile de fond un circuit clandestin, non sanctionné, financé par des syndicats de l’Outer Rim. Le choix de l’Outer Rim n’est pas anodin, puisque c'est le lieu de de tous les excès dans Star Wars, où l'on retrouve des hors-la-loi, des contrebandiers, et des zones de non-droit. Un cadre parfait pour justifier des courses débridées, loin de toute autorité officielle. Et le trailer d’annonce mise clairement sur cette ambiance, à savoir vitesse, danger, circuits spectaculaires et une esthétique qui rappelle les courses de pod dans Star Wars Episode 1.

Avec ce Star Wars Galactic Racer, Lucasfilm Games poursuit sa stratégie désormais bien installée, qui est d'explorer tous les genres, sans enfermer Star Wars dans un seul type d’expérience. RPG, aventure narrative, action, stratégie, et maintenant jeu de course arcade. Prévu pour 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, Star Wars Galactic Racer va sans doute arriver plus vite que le Star Wars Eclipse de Quantic Dream, et ça, c'est assez cocasse. Sinon, lez jeu est aussi développé en collaboration avec Lucasfilm Games, tandis que c'est la société Secret Mode qui prend en charge l'édition.



















