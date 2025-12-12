JeuxActuJeuxActu.com

Phantom Blade Zero arrivera le 9 septembre 2026, un nouveau trailer de gameplay qui met une pression de 10 tonnes !

Le studio S-Game a profité des Game Awards 2025 pour non seulement dévoiler un nouveau trailer percutant de son Phantom Blade Zero, mais surtout révéler la date de sortie. C'est donc le 9 septembre 2026 que le jeu arrivera, deux mois avant GTA 6, ce qui lui permettra largement de vivre son temps avant l'arrivée de l'ouragan de Rockstar Games. Dans le même temps, les développeurs chinois ont lâché un nouveau trailer, toujours aussi généreux avec une durée de 4 minutes, permettant d'avoir un nouvel aperçu des possibilités de gameplay, mais aussi de l'étendu de leur savoir-faire en matière de chorégraphie. Pas étonnant quand on sait que le studio chinois a fait appel à Kenji Tanigaki pour assurer toute la partie action du jeu. Les fans du cinéma de Hong Kong le connaissent bien, ce dernier ayant travaillé avec des pointures comme Donnie Yen où il a dirigé ou co-dirigé des films comme SPL, Swordsmen, Flashpoint ou plus récemment Sakra. Bref, le mec est un taulier du combat design dans le cinéma asiatique et ça se ressent parfaitement dans Phantom Blade Zero. Allez, rendez-vous est pris.



Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 12 décembre 2025
19:32


Phantom Blade Zero

Jeu : Action
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : S-GAME
2026
2026

