Le studio S-Game a profité des Game Awards 2025 pour non seulement dévoiler un nouveau trailer percutant de son Phantom Blade Zero, mais surtout révéler la date de sortie. C'est donc le 9 septembre 2026 que le jeu arrivera, deux mois avant GTA 6, ce qui lui permettra largement de vivre son temps avant l'arrivée de l'ouragan de Rockstar Games. Dans le même temps, les développeurs chinois ont lâché un nouveau trailer, toujours aussi généreux avec une durée de 4 minutes, permettant d'avoir un nouvel aperçu des possibilités de gameplay, mais aussi de l'étendu de leur savoir-faire en matière de chorégraphie. Pas étonnant quand on sait que le studio chinois a fait appel à Kenji Tanigaki pour assurer toute la partie action du jeu. Les fans du cinéma de Hong Kong le connaissent bien, ce dernier ayant travaillé avec des pointures comme Donnie Yen où il a dirigé ou co-dirigé des films comme SPL, Swordsmen, Flashpoint ou plus récemment Sakra. Bref, le mec est un taulier du combat design dans le cinéma asiatique et ça se ressent parfaitement dans Phantom Blade Zero. Allez, rendez-vous est pris.
Phantom Blade Zero arrivera le 9 septembre 2026, un nouveau trailer de gameplay qui met une pression de 10 tonnes !
Phantom Blade Zero
