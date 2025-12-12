Pragmata : Time Square comme décor, un boss gigantesque et une date de sortie

Après des années de suspense et de multiples reports, Capcom a mis fin à l’attente autour de Pragmata lors de la cérémonie des Game Awards 2025. Le titre sortira en effet le 24 avril 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, mais aussi Nintendo Switch 2, c'est l'autre nouvelle de la soirée. Capcom en a profité pour dévoiler une nouvelle bande-annonce qui dévoile un décor autre que la base spatiale à l'ambiance très clinique. On se retrouve en effet dans un New York vidé de tout habitant, à Time Square, où nos deux héros vont devoir affronter un boss gigantesque. Côté gameplay, rien n'a changé et l'éditeur japonais met l'accent suur le duo, avec du piratage et la résolution de puzzles en temps réel, permettant de neutraliser les robots avant de les attaquer.





Mais ce n'est pas tout, Capcom annonce aussi qu'une démo jouable baptisée Sketchbook est disponible dès aujourd’hui sur PC, afin de permettre à quiconque de le prendre en mains et d'être conquis par ses possibilités de jeu. Et puisque la date de sortie est enfin connue, Capcom ouvre aussi dès maintenant les précommandes, avec plusieurs bonus : la tenue Neo Bushido pour Hugh et le costume Neo Kunoichi pour Diana, inspiré des ninjas. Une édition Deluxe est également proposée, incluant le Pack Variété Refuge, qui comprend skins alternatifs, emotes, musique supplémentaire et 75 illustrations numériques, ainsi qu’une figurine Amiibo de Diana. Sinon, la bande originale, avec six titres dont le thème principal “Memories Are You”, est déjà disponible sur les principales plateformes de streaming.







































