Pragmata : découvrez le nouveau jeu PS5 de Capcom dans ce trailer étonnant

Un monde futuriste abandonné, des dimensions qui semblent se confronter, la lune et une relation entre un astronaute et un drôle de petite fille : difficile de savoir à quoi s'en tenir avec Pragmata, ce tout nouveau jeu conçu et édité par Capcom, mais son univers intrigue d'emblée (et fait pour beaucoup penser au style d'un certain Hideo Kojima).



En fait, on ne sait vraiment pas grand-chose à son propos si ce n'est qu'il est prévu sur PS5 et, surtout, pour 2022 : deux bonnes années restent encore devant la firme japonaise pour peaufiner cette tout nouvelle franchise qui vient, à coup sûr, d'éveiller notre curiosité.



En fait, quelqu'un a compris quoique ce soit à la bande-annonce ci-dessous ?