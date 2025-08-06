JeuxActuJeuxActu.com

Kirby et le monde oublié : la version Switch 2 détaille ses nouveautés dans une grosse vidéo

À l'approche de sa sortie sur Nintendo Switch 2, Kirby et le Monde Oublié Édition Switch 2 + Le Pays des Étoiles Filantes se dévoile un peu plus dans une ultime bande-annonce. Si l’on savait déjà que cette réédition profiterait de retouches graphiques et de quelques ajouts de gameplay, Nintendo n’avait pas encore abattu toutes ses cartes. Dans une nouvelle vidéo de près de 5 min, Nintendo met en avant les transformations inédites qui vont enrichir les capacités de Kirby Après la transformation ressort, qui permet à Kirby d’atteindre des hauteurs encore jamais vues, on découvre deux nouvelles transformations : la métamorphose rouage qui offre la capacité d’escalader certaines surfaces verticales, et la transformation de la pancarte, conçu pour des séquences de glisse for fun.



Autre nouveauté : les pièces astralées. Ce sont des collectibles en forme d’étoile qui servent de monnaie d’échange auprès du Waddle Dee Astronome, un nouveau personnage installé au village central. Contre une certaine quantité de ces pièces, il vous proposera des figurines à collectionner. Mais Nintendo pense aussi aux joueurs en quête de challenge, puisque le Colisée, l’arène déjà présente dans la version originale, accueille une nouvelle coupe : la Coupe Ultime Z EX. Ici, il ne s’agit pas d’une simple surcouche de difficulté, mais bien d’un mode pensé pour les vétérans, avec des boss revisités, dopés aux radiations d’une météorite venue percuter ce monde en ruines. 

Côté tarif, cette version Nintendo Switch 2 sera proposée à 79,99€, tandis que les possesseurs de la version d’origine pourront effectuer la mise à niveau pour 19,99€. Une politique de prix qui fait déjà polémique sur les réseaux sociaux. Et ça se comprend...


le mercredi 6 août 2025
19:56


