Kirby et le monde oublié : un superbe trailer révèle la date de sortie, c'est pour bientôt

Kirby et le monde oublié, le jeu à deux en coop' locale

sur une seule console en partageant les manettes Joy-Con, permettant au 2ème joueur de prendre les contrôle de

Bandana

Waddle

Dee

e village s’agrandira, ce qui donnera naissance à

différentes boutiques qui donneront accès à d'autres activités et jeux en plus. On pourra par exemple ouvrir un café et Kirby d

evra servir la clientèle rapidement pour maintenir son niveau de satisfaction et obtenir le meilleur score possible. Kirby et le monde oublié aura également droit à un accès Internet, afin de

consulter les données mondiales telles que le nombre total de

Waddle

Dees

sauvés ou encore le pouvoir le plus

, toujours doté de sa lance. Avec ce changement de structure, on comprend que l'aventure se fera autour du village Waddle Dee, qui sert de hub central à partir duquel on enchaînera les missions. Plus Kirby sauvera de Waddle Dees et plus l