Resident Evil 9 Requiem : Alyssa Ashcroft, la mère de Grace, est à l'honneur dans ce nouveau trailer, elle qui va mourir...

Capcom a eu une présence importance lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, et forcément, Resident Evil Requiem a capté l'attention de tous les joueurs. Nous avons eu droit à une nouvelle vidéo, sans gameplay certes, mais qui permet d'introduire un nouveau personnage. Non, toujours pas de tracer de Leon S. Kennedy, mais une certaine Alyssa Ashcroft que les fans de Resident Evil connaissent bien, puisqu'il s'agit du personnage principal de Resident Evil Outbreak, et surtout la mère de Grace, la protagoniste qu'on jouera dans ce Resident Evil numéro 9. Il pourrait d'ailleurs bien s'agir d'un flashback, Grace apparaissant plus jeune, d'autant qu'on le sait, sa mère est morte entre temps. Dans tous les cas, c'est l'occasion de voir un meurtre avec un vieil homme égorgé comme un cochon.

Le jeu est jouable sur le stand de Capcom à cette gamescom et on vous rappelle sinon que c'est le 27 février 2026 que le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.



