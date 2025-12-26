JeuxActuJeuxActu.com

Gang of Dragon : de nouvelles images confirment que le jeu sera un copié-collé de Yakuza

Après plusieurs années de mystère autour de sa nouvelle licence, Toshihiro Nagoshi, le créateur emblématique de Yakuza, commence enfin à lever le voile sur Gang of Dragon. La présentation aux Game Awards 2025 avait laissé les joueurs sur leur faim, ne montrant qu’une bande-annonce cinématique. Aujourd’hui, grâce aux nouvelles captures d’écran publiées sur la page Steam du jeu, on obtient un premier aperçu tangible de ce que proposera ce nouvel action-RPG. Et d’emblée, le lien avec Yakuza Like a Dragon est évident, pour ne pas évoquer carrément un plagiat par son propre créateur. La patte de Nagoshi est reconnaissable, à savoir des combats au corps-à-corps nerveux, des gunfights, et terrain de jeu inspiré des rues animées de Kabukicho, le quartier emblématique de la vie nocturne de Shinjuku à Tokyo. Le jeu semble donc se positionner comme un successeur spirituel de Yakuza Like a Dragon, tout en explorant de nouvelles thématiques et un nouveau protagoniste charismatique. Néanmoins, il faudra attendre une présentation vidéo de gameplay complète pour juger de la fluidité des combats, de la gestion des PNJ et de l’interactivité avec l’environnement, autant de paramètres qui détermineront le succès final de l’expérience.

Gang of Dragon

Cette fois-ci, les joueurs incarneront Shin Ji-seong, interprété par l’acteur sud-coréen renommé Ma Dong-seok, membre influent d’un syndicat du crime coréen basé à Kabukicho. L’histoire nous entraîne dans les conflits de la pègre locale tout en explorant les relations humaines intenses que Shin noue au fil de son parcours, le poussant à interroger son propre sens du devoir et de la loyauté. Bref, du Yakuza tout craché.

Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 26 décembre 2025
11:43


Jeu : Action
Editeur : NetEase Games
Développeur : Nagoshi Studio
N.C.

