Marvel Tōkon Fighting Souls : les X-Men débarquent en force avec une date de sortie

Présent au State of Play, Marvel Tōkon Fighting Souls a sorti le grand jeu avec une nouvelle vidéo présentant les X-Men, forcément très attendus. Première révélation : ces derniers renaissent de leurs cendres sous le nom des Unbreakable X-Men. Storm prend le commandement, épaulée par Wolverine, Magik et Danger, l’IA de la Danger Room qui a pris forme physique. Oui, c'est assez inattendu comme choix, mais pourquoi pas... Sinon, côté gameplay, ça promet avec un Wolverine qui transperce tout ce qui bouge avec ses griffes en adamantium, Magik qui se téléporte et tranche avec sa Soulsword, et Storm balance du vent et de la foudre à volonté.









Mais le jeu proposera aussi un mode histoire narratif qui va mélanger l'esthétique des comics américains et le style pêchu des mangas japonais. Pas de cinématiques classiques ici, mais des motion comics animés avec du doublage en dix langues, dont le français, et un support audio 3D spatial sur PS5. Marvel Tōkon Fighting Souls sortira le 6 août 2026 sur PS5 et PC et les précommandes sont déjà ouvertes avec plusieurs éditions de proposé :

Standard : 69,99 €, avec quelques goodies pour le lobby (Infinity Gauntlet, Baby Groot et Cosmic Surfboard).





Digital Deluxe : 94,99 €, ajoute le Year 1 Characters & Stage Pass (4 persos et 1 arène post-lancement), plus Howard le Canard et Cosmo en pet.





Ultimate Edition : 109,99 €, tout le contenu Deluxe + cinq costumes spéciaux (Storm punk, Captain America classique, Iron Man classique, Dr. Doom suprême, Spider-Man Advanced Suit 2.0), et un unlock chromatique pour tous les persos de lancement. Petits bémols : certains costumes ne seront dispos que jusqu’au 5 août 2027, donc ne traînez pas.



























