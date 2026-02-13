Resident Evil 9 Requiem : Leon dévoile sa maladie dans le nouveau trailer

JeuxActuJeuxActu.com

Il n'y avait pas que Pragmata lors du dernier State of Play, Resident Evil 9 Requiem aussi, et c'est un nouveau trailer bien copieux qui nous a été dévoilé, avec pas mal de surprises en sus. Mais pour commencer, la vidéo a tenu à nous rappeler que le jeu va alterner entre deux protagonistes : Grace Ashcroft, analyste du FBI, qui offre une expérience survival horror glaçante, et bien sûr Leon S. Kennedy, agent spécial légendaire, plus axé sur l’action et les affrontements spectaculaires. Le trailer laisse également entrevoir ce qu'on suspectait depuis le départ : il semble avoir été infecté par un virus, ce qui affecte sa condition physique et ajoute une tension supplémentaire à son combat contre les ennemis. Cette nouvelle faiblesse est là pour renforcer le sentiment de danger et de vulnérabilité dans certaines séquences. On rappelle sinon que les joueurs pourront passer à tout moment de la première à la troisième personne, selon qu’ils préfèrent l’immersion ou l’action dynamique.

 

Le trailer nous a également présenté trois personnages clés :

- Emily, une jeune fille enfermée dans le centre de soins Rhodes Hill et retrouvée par Grace.

- Nathan Dempsey, supérieur de Grace au FBI, qui la met sur l’enquête malgré les traumatismes qu’elle continue de porter.

- Victor Gideon, principal suspect des décès étranges aux États-Unis, ancien chercheur sur le virus T pour la tristement célèbre Umbrella Corporation.

 

Capcom a précisé pour les joueurs francophones que Resident Evil Requiem sera entièrement doublé en français. Arrivée sur les étals dès le 27 février 2026.

Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 13 février 2026
12:42


Resident Evil 9 Requiem

Jeu : FPS
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
27 Fév 2026
27 Fév 2026
27 Fév 2026
27 Fév 2026

à ne pas manquer
Les vidéos
 
