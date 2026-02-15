JeuxActuJeuxActu.com

Beast of Reincarnation : l'Action-RPG de Game Freak tient sa date de sortie

Beast of Reincarnation était lui aussi au State of Play de Sony et pour une bonne raison : révéler sa date de sortie. L'Action-RPG de Gamefreak sortira ainsi le 4 août 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC et va tenter de prouver que le studio sait faire autre chose que des jeux Pokémon avec 20 ans de retard technique, même si le travail a été sous-traité et qu'il ne s'agit pas en réalité de Gamefreak qui bosse dessus (la belle arnaque). Ceci étant dit, dans Beast of Reincarnation, on incarnera un duo de personnages, Emma et Koo, dans un monde où le Japon traditionnel rencontre la science-fiction, en l’an 4026. Le nouveau trailer permet d'en voir un peu plus sur les combats, notamment contre une plante qui fait offie de boss. Une chose est sûre, Beast of Reincarnation est un jeu où les perfect parry auront leur importance. Il ne reste plus qu'à se donner rendez-vous le 4 août 2026 pour découvrir Emma, Koo et leur monde fascinant.




Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le dimanche 15 février 2026
1:36


Beast of Reincarnation

Jeu : Action/RPG
Développeur : Game Freak
4 Août 2026
