Beast of Reincarnation : la preuve que Game Freak peut faire des jeux beaux et ambitieux en dehors de Pokémon

Pendant des années, le studio Game Freak a surtout été associé aux productions Pokémon inégales, régulièrement critiquées pour leur réalisation technique datée et ses ambitions limitées. Au point que l’idée même de voir l'entreprise japonaise signer un jeu visuellement marquant paraissait presque incongrue. Beast of Reincarnation vient nous prouver le contraire, et bien qu'il se soit déjà illustré l'été dernier, il figurait parmi les jeux les plus attendus du Developer Direct de Xbox ce 22 janvier 2026, justement parce qu’il devait montrer un autre visage du studio. Et à ce niveau-là, la surprise est bien réelle. Le simple fait de livrer un univers cohérent, soigné et esthétiquement fort constitue déjà une petite victoire en soi, au regard de ce que Game Freak a eu l’habitude de proposer sur Pokémon ces dernières années.Le projet revient d’ailleurs de loin : initialement lâché par l'éditeur Private Division, le studio a finalement pu compter sur Fictions pour mener le jeu à terme. Au-delà de ces péripéties, Beast of Reincarnation marque surtout un virage à 180 degrés pour Game Freak, qui s’éloigne volontairement de ses terrains de jeu habituels pour proposer une expérience plus sombre et plus mature. Si le scénario ne cherche pas à révolutionner le genre par son originalité, l’intention est claire : montrer un autre visage du studio, plus ambitieux, plus posé, et résolument tourné vers un public différent.

Le point de départ de Beast of Reincarnation se déroule dans un Japon lointain, à une époque où la civilisation humaine s’est effondrée. La nature a repris ses droits, mais sous une forme hostile, étant donné qu'une végétation invasive appelée « la Souillure » a transformé le monde en un environnement aussi beau que brutal. C’est dans ce décor post-apocalyptique que prend place un action-RPG centré sur un duo, une jeune femme et une créature mystérieuse, liés par un destin commun. Avant même que le développement ne démarre, Game Freak a posé les bases du monde et des personnages qui allaient constituer le coeur du jeu. C'est ainsi que sont nés Emma l’héroïne, et Kuu son compagnon bestial. Deux êtres isolés, mais contraints d’avancer ensemble dans un monde qui ne leur fera aucun cadeau.









Emma possède une capacité unique : elle peut absorber la Souillure et la sceller en elle. Un don qui la rend indispensable, mais aussi crainte par les autres survivants. Isolée des colonies humaines, elle vit en marge, rejetée autant qu’elle est nécessaire. Sa rencontre avec Kuu, à l’est du Japon, marque le début d’un périple qui va leur permettre de s'émanciper, sachant que les motivations de Kuu, notamment, constituent l’un des fils narratifs majeurs du jeu. Le système de combat repose d'ailleurs entièrement sur la complémentarité entre les deux protagonistes. Emma et Kuu partagent une forme de lien énergétique qui influence directement leur manière de se battre. Les actions défensives d’Emma, comme les parades ou les contres, permettent à Kuu d’accumuler de l’énergie, déclenchant ensuite des attaques spéciales capables de renverser le cours d’un affrontement. L’utilisation de ces techniques ouvre de nouvelles possibilités tactiques, en ralentissant le temps et en laissant au joueur l’occasion de réfléchir à la suite de ses actions, dans un esprit proche du tour par tour, mais intégré à un système en temps réel. Cette structure encourage une approche très personnalisée du combat. Certains privilégieront les attaques à distance, d’autres miseront sur l’infiltration, tandis que certains opteront pour un style plus frontal. Les arbres de compétences distincts d’Emma et de Kuu, combinés à leur niveau de synchronisation, permettent de façonner une grande variété de styles de jeu. Plus leur lien se renforce, plus les possibilités s’élargissent.





Le world-building occupe également une place centrale, avec une histoire se déroulant dans le Japon de l’an 4026, qui était à l'époque un territoire marqué par les ruines du passé, envahi par une nature déchaînée. Le choix du Japon s’est imposé naturellement pour les développeurs, notamment pour sa capacité à mêler traditions anciennes et esthétique futuriste, ce qui est un contraste qui correspond parfaitement à l’identité du jeu. D’autres entités sont à l’œuvre dans ce monde ravagé, notamment les Golems. Il s'agit d'anciens humains qui ont transféré leur âme dans des corps mécaniques pour survivre, et du coup, ils ont développé des techniques de combat redoutables au fil des siècles. Mais ce choix a un prix, puisque leurs âmes se sont peu à peu détériorées, les menant à une forme de folie et de violence incontrôlable. Au fil de son voyage, l’héroïne croisera également d’autres personnages marquants, que ce soit des alliés temporaires ou des figures ambiguës, qui viendront enrichir le récit et offrir un éclairage supplémentaire sur ce monde en ruine.









Après six années de développement, Game Freak promet un jeu dense, rempli de secrets et de détails à découvrir. Beast of Reincarnation sortira cet été sur Xbox, PC et PS5, et sera disponible dès le premier jour dans le Xbox Game Pass. Une nouvelle étape importante pour le studio, qui semble bien décidé à prouver qu’il est capable de se réinventer et de surprendre, après des décennies à se farcir des épisodes de Pokémon toujours aussi ennuyants...



























