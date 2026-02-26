JeuxActuJeuxActu.com

Fatal Fury City of the Wolves : Nightmare Geese est enfin dispo, SNK sort 2 nouvelles vidéos

Fatal Fury City of the Wolves : Nightmare Geese est enfin dispo, SNK sort 2 nouvelles vidéos

C'est aujourd'hui que le casting de Fatal Fury City of the Wolves s'enrichit d'un nouveau combattant, en la personne de Nightmare Geese, en tant que nouveau DLC de la Saison 2. Pour marquer le coup, SNK accompagne cette sortie de deux nouvelles vidéos : un trailer de lancement et surtout une vidéo animée réalisée par Masami Obari. Celle-ci met en scène les tensions autour de l’héritage de Geese, avec notamment Rock Howard, son fils, et Terry Bogard confrontées à ce retour spectral, puisqu'on rappelle qu'il est tombé de sa tour à la fin de Fatal Fury 3, refusant l'aide de Terry. Cela dit, Nightmare Geese n’est pas un inconnu pour les fans de la série, puisqu'il est apparu pour la première fois dans Real Bout Fatal Fury Special en 1997. Il s'agit d'une version spectrale de Geese Howard, qui incarne la part la plus sombre de l’ancien empereur de South Town. Ici, il revient sous une forme éthérée, toujours aussi oppressante, avec un style de combat qui reprend évidemment ses techniques iconiques telles que le Reppuu Ken et ses nouvelles variations plus agressives. Autrement, côté contenu solo, Nightmare Geese bénéficie d’un nouvel arc narratif dans le mode EOST (Episodes of South Town), mais en revanche, SNK a précisé qu’il ne sera pas intégré au mode "Arcade". Curieux.





Fatal Fury City of the Wolves

Fatal Fury City of the Wolves

Fatal Fury City of the Wolves

Fatal Fury City of the Wolves


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 26 février 2026
10:58


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Fatal Fury City of the Wolves : Nightmare Geese arrive avec des costumes Street Fighter Si vous pensiez que Fatal Fury City of the Wolves avait déjà fait le plein de surprises, détrompez-vous, car SNK remet le couvert. Le 26 février prochain, c’est Nightmare Geese qui débarque, mais en mode spectre. 19/02/2026, 15:05
Fatal Fury City of the Wolves : SNK lance la "Legend Edition", tout savoir sur le contenu SNK ne fait pas dans la demi-mesure pour lancer la Saison 2 de Fatal Fury City of the Wolves, puisqu'on apprend qu'une "Legend Edition" est commercialisée, comprenanty le jeu de base plus les 2 Season Pass. 22/01/2026, 09:52

Fatal Fury City of the Wolves : Kim Jae Hoon montre qu'il est le digne héritier de son père 20/01/2026, 15:18
Fatal Fury City of the Wolves : on a parlé de la Saison 2 avec SNK, notre interview 16/01/2026, 16:34
Fatal Fury City of the Wolves : 6 persos en plus pour la Saison 2, dont Wolfgang Krauser, Geese Howard et Blue Mary 15/01/2026, 16:47
Fatal Fury City of the Wolves : WTF, Ken le Survivant qui débarque comme perso jouable ?! 09/01/2026, 09:01


Fatal Fury City of the Wolves

Jeu : Baston
Editeur : SNK
Développeur : SNK
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Les vidéos
 
Fatal Fury City of the Wolves : Hokutomaru a hérité du Zaneiken d'Andy Bogard
Fatal Fury City of the Wolves : après CR7, le DJ 'Salvatore Ganacci' intègre le Fatal Fury City of the Wolves : après CR7, le DJ 'Salvatore Ganacci' intègre le jeu, c'est un pote de Duck King
Fatal Fury : gameplay trailer de Cristiano Ronaldo avec sa furie Siuuuuu Fatal Fury City of the Wolves : le trailer et le gameplay de Cristiano Ronaldo comme perso jouable sont tombés
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Vidéos