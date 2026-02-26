Fatal Fury City of the Wolves : Nightmare Geese est enfin dispo, SNK sort 2 nouvelles vidéos

C'est aujourd'hui que le casting de Fatal Fury City of the Wolves s'enrichit d'un nouveau combattant, en la personne de Nightmare Geese, en tant que nouveau DLC de la Saison 2. Pour marquer le coup, SNK accompagne cette sortie de deux nouvelles vidéos : un trailer de lancement et surtout une vidéo animée réalisée par Masami Obari. Celle-ci met en scène les tensions autour de l’héritage de Geese, avec notamment Rock Howard, son fils, et Terry Bogard confrontées à ce retour spectral, puisqu'on rappelle qu'il est tombé de sa tour à la fin de Fatal Fury 3, refusant l'aide de Terry. Cela dit, Nightmare Geese n’est pas un inconnu pour les fans de la série, puisqu'il est apparu pour la première fois dans Real Bout Fatal Fury Special en 1997. Il s'agit d'une version spectrale de Geese Howard, qui incarne la part la plus sombre de l’ancien empereur de South Town. Ici, il revient sous une forme éthérée, toujours aussi oppressante, avec un style de combat qui reprend évidemment ses techniques iconiques telles que le Reppuu Ken et ses nouvelles variations plus agressives. Autrement, côté contenu solo, Nightmare Geese bénéficie d’un nouvel arc narratif dans le mode EOST (Episodes of South Town), mais en revanche, SNK a précisé qu’il ne sera pas intégré au mode "Arcade". Curieux.























