Fatal Fury City of the Wolves : le trailer et le gameplay de Cristiano Ronaldo comme perso jouable sont tombés

On savait depuis septembre 2024 que Cristiano Ronaldo allait arriver dans Fatal Fury City of the Wolves , mais on ne savait pas vraiment sous quelle forme cette collaboration de l'espace allait arriver. C'est désormais chose faite puisque SNK vient de dévoiler le trailer qui dévoile l'arrivée de CR7 dans le roster de son jeu de baston. Oui, c'est assez surréaliste comme situation, mais comme chacun sait, depuis le rachat de SNK par l'Arabie Saoudie et la passion débordante du prince héritier Mohamed Ben Salmane pour la NeoGeo et le football, tout est devenu possible. En plus de la vidéo reveal, SNK a aussi publiéle trailer de gameplay qui permet de voir les différentes attaques de Cristiano Ronaldo, qui se bat donc avec son maillot de foot et son ballon qu'il est capable d'enflammer pour pulvériser ses adversaires. Son alter ego en 3D est capable de bien plus de prouesses, comme des coups de pied aériens, des tacles méchants, mais aussi des tirs surpuissants capables de dézinguer Terry Bogard qui ne peut rien faire. En langue japonaise, c'est Masaaki Mizunaka qui le double, tandis qu'en anglais, c'est Juan Felipe Sierra, le footballeur n'a visiblement pas posé sa voix sur son propre personnage. Sans doute pas assez comédien pour ça...Reste à savoir comment Cristiano Ronaldo va débarquer dans le jeu, s'il fera partie du roster de lancement ou s'il s'agira d'un personnage en DLC à acheter ou à débloquer...