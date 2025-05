Fatal Fury City of the Wolves : un tournoi avec un cash prize à 2,5 millions de dollars, SNK sort les grands moyens

Après 26 ans d'absence, la saga Fatal Fury revient en force avec City of the Wolves, et SNK n'a pas fait les choses à moitié. Entre l'énorme campagne marketing à travers le monde, la présence de guest-stars à la renommée internationale (Cristiano Ronaldo, le DJ Salvatore Ganacci) et un gameplay façonné aux petits oignons, le studio d'Osaka a égaleent annonce un cash prize de 2,5 millions de dollars pour le tournoi mondial dédié à ce nouvel opus, une somme inédite dans l'histoire de la franchise. Tout cela prendra vie à la fin de l'année aux Etats-Unis à travers le SNK World Championship 2025, un tournoi mondial mettant en vedette Fatal Fury City of the Wolves, mais aussi d'autres titres de SNK comme The King of Fighters XV et Samurai Shodown.







Si le prize pool total s'élève à 2,5 millions de dollars, le champion de l'événement principal repartira avec 1,5 million de dollars, une somme record pour un jeu de combat de la franchise. A noter que les qualifications se dérouleront dans diverses régions du monde, avec une finale aux États-Unis à la fin de l'année 2025, tandis qu'on a appris que Fatal Fury City of the Wolves a également été intégré à l'Esports World Cup 2025, qui se tiendra à Riyad, en Arabie Saoudite. Ce partenariat de trois ans entre SNK et la fondation de l'Esports World Cup vise à promouvoir la croissance mondiale de la franchise et à engager une nouvelle génération de fans.

Sorti le 24 avril 2025, Fatal Fury City of the Wolves a marqué le grand retour de la série emblématique des années 90, avec un casting de 17 personnages jouables dès le lancement. Le gameplay a été modernisé avec l'introduction du REV System, offrant des options offensives variées telles que les REV Arts, REV Accel et REV Blows, tout en conservant les mécaniques classiques, issuesde Garou Mark of the Wolves. Vous pouvez retrouver notre test complet juste ici :