Fatal Fury City of the Wolves : après CR7, le DJ 'Salvatore Ganacci' intègre le jeu, c'est un pote de Duck King

Peut-on plus faire surprenant que Cristiano Ronaldo au roster de Fatal Fury City of the Wolves ? Clairement non. Mais cela ne va pas empêcher SNK et le prince Mohammed Ben Salmane en coulisses d'aller plus dans les collaborations improbables. Du coup, après le footballeur portugais, c'est au tour de Salvatore Ganacci d'être modélisé dans le jeu, lui qui est un habitué des nuits saoudiennes et qui lui ont permis de tisser des liens avec la souverainté du pays. Cela dit, Salvatore Ganacci a plus de légitimité que CR7 d'être dans Fatal Fury City of the Wolves, puisqu'il fait partie des '11 DJ de renommée mondiale de participer au jeu' et de superviser une partie de la bande-son. Cela dit, quand on lit l'explication officielle et le semblant d'histoire qui a été tissée, on apprend que Salvatore Ganacci n'est autre que le gars sûr de Duck King, personnage emblématique de Fatal Fury et qui est lui aussi DJ dans l'âme ; breaker aussi à ses heures perdues.









Voici le pitch officiel :

Salvatore est un artiste justicier arrivé à South Town en quête d'inspiration pour finaliser son dernier (et, espérons-le, le meilleur) clip d'anime. Lorsque son ami Duck King lui annonce le tournoi KOF qui approche, Salvatore se dit que cela pourrait bien lui donner l'étincelle dont il a besoin. Mêlant DJing et arts martiaux, Salvatore est un artiste polyvalent : il mêle musique, muscles et chaos, laissant même les adversaires les plus redoutables stupéfaits et désorientés par ses capacités extraordinaires.