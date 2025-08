Darksiders 4 : on pourra jouer les 4 chevaliers de l'Apocalypse, premier trailer

Après plusieurs années d’attente, c’est désormais officiel : Darksiders 4 est en développement sur PC, PS5 et Xbox Series, mais à une date de sortie inconnue. L’annonce a été faite lors du THQ Nordic Showcase 2025, avec un teaser bref mais lourd de sens, puisque la série franchit un cap majeur : pour la première fois, les quatre Cavaliers de l’Apocalypse seront jouables dans un opus principal de la licence. Depuis la sortie de Darksiders 3 en 2018, centré sur Furie, et après le spin-off en vue isométrique Darksiders Genesis, les fans attendaient un véritable successeur. C’est enfin le cas avec ce Darksiders 4, qui semble vouloir conclure l’arc narratif principal initié en 2010 avec le premier opus. Le teaser d’annonce, bien que succinct, ravive la flamme : on y voit Furie, Mort, Guerre et Discorde (Strife en VO) réunis à cheval, marquant le retour en force des Cavaliers dans un cadre post-apocalyptique fidèle à la série. Ce moment est d’autant plus symbolique qu’il fait directement référence à la dernière scène de Darksiders 1 : après son affrontement contre Uriel (l’archange des Cieux), Guerre affirme qu’il ne combattra pas seul, annonçant l’arrivée de ses frères et sœurs. Cette promesse est enfin réalisée dans ce nouvel épisode, créant une boucle narrative puissante.







Sur le plan du gameplay, on apprend que Darksiders 4 restera fidèle au style action-aventure de ses prédécesseurs, mélangeant combats dynamiques, exploration et résolution d’énigmes, le tout sur une Terre ravagée par l’Apocalypse. Le grand changement, c'est que pour la première fois, le joueur pourra incarner chacun des quatre Cavaliers, chacun disposant de ses propres armes et styles de combat distincts. Cette nouveauté soulève encore des questions : pourra-t-on alterner entre les personnages librement, comme dans Genesis ? Ou faudra-t-il suivre un scénario scripté, avec des séquences dédiées à chaque Cavalier ? Aucune confirmation pour l’instant, mais le potentiel de variété de gameplay est énorme, chaque personnage ayant ses propres compétences, plateformes préférées et manières d’aborder l’environnement.



À ce stade, aucune date de sortie n’a été dévoilée, mais Darksiders 4 est confirmé sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (via Steam). L’absence de version Switch ou Switch 2 laisse supposer que le jeu pourrait tirer pleinement parti de la puissance des consoles de dernière génération.