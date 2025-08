Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau : un nouveau trailer et toujours aucune trace de Link jouable

Le Nintendo Direct du 31 juillet 2025 a permis d'avoir des nouvelles de Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau, dont la date de sortie est toujours programmée pour la fin de l'année 2025. Aucune date précise n'a été communiquée par Nintendo, mais on a quand même eu droit à un nouveau trailer, centré sur l'histoire, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de gameplay à se mettre sous la dent. On rappelle que le jeu est développé par Koei Tecmo Games et Omega Force, avec le soutien de Nintendo, ce jeu poursuit la collaboration entre les trois studios autour de l’univers de The Legend of Zelda. Il s’agit en effet du troisième épisode de cette série dérivée de type musō, connue pour ses batailles spectaculaires contre des armées entières d’ennemis, dans un gameplay dynamique et orienté action.



L’histoire de Les Chroniques du Sceau se déroule bien avant les événements de Tears of the Kingdom, puisque le jeu prend place durant une époque encore jamais explorée en détail : la Guerre du Sceau, une période mystérieuse du passé d’Hyrule. Cette guerre ancienne semble jouer un rôle crucial dans la genèse des événements racontés dans les deux derniers volets principaux de la série (Breath of the Wild et Tears of the Kingdom), offrant ainsi une nouvelle lecture de la mythologie de Zelda. Nintendo promet d'ailleurs une narration inédite, qui permettra d’approfondir la connaissance du lore de la saga. Autre information notable : Link ne semble pas présent dans le jeu, lui qui est abonné aux absents depuis la première bande-annonce. Ce qui veut dire que l’histoire pourrait être centrée principalement sur la princesse Zelda et d’autres personnages secondaires ou légendaires du passé d’Hyrule. Cette mise en avant de Zelda pourrait également enrichir le développement de son personnage, souvent relégué au second plan dans les jeux principaux.



Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau est exclusivement développé sur Nintendo Switch 2, et on espère être surprise avec les nouvelles capacités techniques de la machine. Rendez-vous en fin d'année pour en avoir le coeur net.