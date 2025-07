Avatar Frontiers of Pandora : une vue 3ème personne arrive dans le jeu pour la sortie du film Avatar 3

Sorti fin 2023, Avatar Frontiers of Pandora n'était ni le jeu de l’année, ni un succès retentissant côté ventes, mais Ubisoft n’a pas dit son dernier mot, puisqu'il revient à la charge avec une mise à jour gratuite qui pourrait bien tout changer. Au menu : un mode à la troisième personne très attendu, un New Game + musclé, et une refonte discrète, le tout calé pour la sortie du film Avatar 3. Soyons honnêtes, derrière ses panoramas somptueux et son monde organique à couper le souffle, Avatar Frontiers of Pandora a laissé une partie du public sur le bas-côté. En cause ? Sa caméra imposée à la première personne, qui, si elle vise l’immersion pure, ne convient pas à tout le monde. Goût personnel, inconfort visuel, accessibilité réduite, les raisons sont nombreuses. Comme Cyberpunk 2077 en son temps, le jeu a essuyé les critiques, sans solution immédiate.

Mais Ubisoft Massive a entendu les doléances, et surprise : le mode troisième personne arrive, et ce gratuitement, via une mise à jour prévue pour le 5 décembre prochain. Une date qui ne doit rien au hasard, positionnée stratégiquement juste avant la sortie d’Avatar Fire and Ash au cinéma, mais officiellement pour célébrer l’anniversaire du jeu. “Ce changement de perspective apporte un nouveau sentiment d’échelle, de liberté et d’immersion”, assure Omar Bouali, directeur créatif du projet. Et le studio ne s’est pas contenté de déplacer la caméra : animations, contrôles, système de visée, caméra dynamique : tout a été réajusté pour que cette nouvelle façon de vivre Pandora soit fluide, naturelle, et fidèle à la vision du jeu.



L’autre grosse nouveauté de cette update, c’est l’introduction d’un mode NewGame+, une feature incontournable pour les mordus de l’exploration qui veulent replonger dans l’aventure avec leur inventaire, leurs compétences, et des ennemis plus redoutables. Mieux encore : un nouvel arbre de compétences et des équipements renforcés viendront pimenter l’expérience. Alors oui, tout cela arrive un peu tard, mais avec la sortie du film le 17 décembre prochain, il n'est pas interdit que ça relance les ventes.