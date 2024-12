Avatar Frontiers of Pandora : Ubisoft présente le 2è DLC narratif, direction les montagnes de la Forêt embrumée, une nouvelle régi

Avatar Frontiers of Pandora n'a malheureusement pas connu le succès escompté. Entre la date de sortie qui arrive un an après la sortie du film Avatar 2 de James Cameron et le peu de communication orchestré par un Ubisoft pas très en forme, le titre de Massive Entertainment n'a pas réussi à convaincre le grand public de se lancer dans cette grande aventure. Néanmoins, les équipes continuent de nourrir le jeu et propose le 2è DLC narratif, qui débarque 6 mois après la première. Direction les montagnes de la Forêt embrumée, une nouvelle région très colorée de la Frontière occidentale de Pandora et qui promet un voyage immersif et des combats spectaculaire à dos de banshee. C'est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series moyennant 19,99€.





