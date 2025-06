Monster Hunter Wilds : Le Lagiacrus et le Seregios seront dans la grosse MAJ #2, vidéo de présentation

Le Capcom Spotlight du 27 juin 2025 aura permis de découvrir du contenu post-lancement de Monster Hunter Wilds avec la Grande Mise à Jour 2 prévue pour le 30 juin. Ce qu'il faut retenir, c'est le retour du Seregios, wyverne vive et redoutable bien connue des chasseurs de longue date, et qui a été introduit pour la première fois en Occident dans Monster Hunter 4 Ultimate. Pour avoir la chance de croiser la route de cette créature majestueuse, au statut de monstre Alpha 8 étoiles, il faudra avoir atteint le Rang de Chasseur 41. Le 30 juillet en revanche, les joueurs les plus aguerris auront rendez-vous avec une menace autrement plus brutale : le Uth Duna alpha suprême. Il sera accessible via une Quête Événement à durée limitée et une Quête Défi Libre, et le battre vous permettra de récupérer de nouveaux ensembles d’armure Uth Duna et Felyne Uth Duna.





Mais Monster Hunter Wilds ne se contente pas de renouveler son casting de monstres, puisque la mise à jour introduit des Armes spéciales, qui permettent de modifier l’apparence des équipements sans toucher à leurs statistiques. Il suffit pour cela de fabriquer une arme Palico de Rang Expert, une Artian rareté 8, ou simplement l’arme terminale d’un arbre donné pour avoir accès à ces bonus. Un système qui devrait ravir les amateurs de fashion hunt, d’autant que le mode photo s’étoffe de nouvelles options (luminosité, filtres, masquage des compagnons) pour capturer la chasse sous son meilleur angle.









Côté soutien, Capcom revoit également sa copie en offrant plus de liberté dans la composition des groupes. Les joueurs pourront désormais sélectionner leurs Chasseurs de soutien, une évolution qui s’accompagne de l’introduction de nouveaux personnages comme Mina, combattante à l’épée et bouclier issue de l’unité Vespae, ou encore Erik, biologiste curieux remplaçant temporaire d’Alma. L’ambiance ne sera pas en reste, puisque le Festival de la concorde : Fête des flammes viendra colorer l’été dès le 23 juillet. Cette célébration saisonnière offrira son lot de décorations, d’emotes, de repas exclusifs et d’équipements temporaires, dans une ambiance festive.