Monster Hunter Wilds : une nouvelle vidéo de 12 min pour expliquer le monde et le gameplay

Depuis des années, le Tokyo Game Show est la chasse gardée de la licence Monster Hunter, et en 2024, ce sera aussi le cas. Après nous avoir révélé sa date de sortie lors du State of Play il y a quelques jours, le jeu veut nous montrer de quel bois il se chauffe et deux vidéos vont se charger de nous faire un bon résumé de ce jeu particulièrement attendu. Il y a le trailer officiel du TGS 2024, mais aussi une vidéo de présentation de près de 12 minutes qui permet de faire un tour d'horizon de cet épisode qui s'annonce le plus abouti de la saga. On a le droit à une mise en place du scénario, avec présentation des personnages principaux, des enjeux et de ce qui les attend dans ce monde peuplé de créatures immenses. Doshaguma, Balahara, Chatacabra et Rey Dau, telles sont les monstres qui nous présentent ici, tout comme le nouveau système de campements mobiles, qui serviront de base de repos mais aussi de point de voyage rapide désormais. Il y a aussi pas mal d'explications sur les environnements, mais aussi l'aide des Palico qui nous aideront lors des combats.



La sortie de Monster Hunter Wilds est attendue pour le 28 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.