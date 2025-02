Monster Hunter Wilds : le trailer de lancement prouve qu'on est un héros hors-normes

C'est demain que sort Monster Hunter Wilds, la suite spirituelle de l'épisode World paru en 2018, et qui avait permis à la licence d'atteindre le grand public (rappel : 28 millions de ventes) et de devenir enfin le phénomène mondial qu'il mérite. Aussi, comme toute bonne communication qui se respecte, Capcom a prévu un trailer de lancement et celui-ci nous permet de savoir ce qu'est un chasseur de hut rang, celui qui n'a pas peur d'aller se fritter face à des hordes de monstres de 30m de haut comme de long. Plus solo narratif que jamais, ce Monster Hunter Wilds arrive à reprendre ses habitudes une fois l'histoire terminée, en passant à un endgame complet et encore plus intéressant, à travers de nouvelles créatures à chasser et des biomes qui changent au gré de la météo. Bref, une vrai vie endémique. Notre test écrit est accessible dans nos colonnes et le test vidéo est juste plus bas.