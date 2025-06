Street Fighter 6 : Sagat arrive dans le jeu, il est immense et impressionnant

Parmi les annonces du Capcom Spotlight du 27 juin 2025, impossible de passer à côté du premier teaser pour nous annoncer l'arrivée de Sagat au roster. L'Empereur du Muay Thaï débarquera dans le jeu le 5 août 2025 pour l'Année 3 du jeu, et introduira évidemment une nouvelle étape "World Tour" située dans les montagnes de Thaïlande, décorée d’éléments familiers aux vétérans de la série. On y aperçoit notamment une imposante statue en arrière-plan, clin d'œil direct à son stage culte de Street Fighter II, qui, à lui seul, convoque toute une mythologie. Mais cette fois, Sagat ne se contente pas d'être un boss de fin ou un rival imposant. Il devient un mentor. Les joueurs pourront ainsi devenir son disciple.





Sur le plan technique, tout laisse penser que Capcom va respecter l’équilibre subtil entre lourdeur et puissance qui fait la spécificité du gameplay de Sagat. On attend de lui ses classiques — Tiger Shot, Tiger Uppercut — mais réadaptés au tempo nerveux de Street Fighter 6, où les Drive Systems réécrivent la dynamique des matchs. Aucun détail officiel n’a encore été dévoilé sur son moveset exact, mais son style Muay Thaï pur et frontal devrait rester intact, avec peut-être quelques variations inédites pensées pour le Modern Control Scheme.









Pour marquer le coup, Capcom lance dès le 4 juillet un Fighting Pass spécial baptisé « Sagat Arrive », dans lequel les fans pourront débloquer du contenu inspiré de leur combattant favori. S’y ajoutent des couleurs EX inédites pour Ryu et Ken. Autre initiative parallèle : la mise à jour Costume 4, qui permettra à sept personnages (Cammy, Luke, Chun-Li, Manon, Jamie, Kimberly et A.K.I.) d’entrer en mode estival. Maillots de bain, textures brillantes et fan service assumé : Street Fighter 6 s'adapte à la saison. Enfin, notons que l’intégration de Sagat intervient dans un contexte d’expansion technologique du jeu : le titre est désormais disponible avec crossplay sur toutes les plateformes majeures, y compris la toute récente Nintendo Switch 2. On attend maintenant son trailer de gameplay.