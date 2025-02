Street Fighter 6 : Mai Shiranui de Fatal Fury est disponible et s'offre un nouveau trailer

Nous sommes le 5 février 2025 et c'est la date à laquelle Mai Shiranui est enfin disponible en tant que personnage DLC de Street Fighter 6. Capcom avait pris le soin de bien communiquer en amont pour l'arrivée de la kunoichi de SNK, toujours aussi charmeuse, toujours aussi agile et toujours aussi bondissante. Les équipes chez Capcom ont d'ailleurs fait un travail de dingue niveau fidélité, aussi bien dans le look que dans le move-set, redonnant d'ailleurs un attrait certain pour des attaques iconiques. L'autre travail de dingue qui a été salué, ce sont les animations, d'une grande qualité et surout ultra détaillées, rendant cette Mai plus naturelle que jamais. Bien sûr, en place de pouvoir jouer avec Mai en Versus, elle est aussi disponible dans le mode World Tour. Mais Capcom nous indique que d'autres mises à jour accompagnent le personnage :

Professor Woshige V-Rival : le célèbre compétiteur de la FGC et désormais battle director de Street Fighter 6, Woshige, vient d’arriver en tant qu'invité spécial V-Rival dans le Battle Hub ! Il est possible de le défier en personne avec Luke, Cammy et Akuma pour recevoir un emote spécial et une illustration de l'écran de challenger !





Nouveaux rangs et récompenses de la League Master :

Nouveaux rangs : High Master, Grand Master et Ultimate Master

Récompenses de la phase Master : les joueurs peuvent obtenir des récompenses en jouant des matchs classés avec des personnages ayant atteint le rang Master





Le Master Rate au début de chaque nouvelle phase sera désormais déterminé par joueur en fonction du Master Rate de la phase précédente, ce qui signifie que le matchmaking avec des adversaires de niveau similaire sera plus facile dès le début de la phase.





Amélioration de qualité de vie :

Nouvelles fonctionnalités de replay, comme la possibilité de regarder les rediffusions à partir de l'écran de résultat de match le plus récent dans les matchs classés ou amicaux, la possibilité de mettre en pause et d'utiliser le menu même pendant les appels de rounds ou après un KO, et plus encore.





Nouvelles mises à jour du World Tour, incluant la vérification immédiate des informations sur tous les Maîtres dans la section Maître du menu Statut, ainsi que des conseils pour savoir « quand/où trouver » et « comment se faire accepter » auprès des Maîtres, que vous les ayez rencontrés ou non.

Nouveaux paramètres du mode Tournoi local, comme la possibilité de configurer l'écran d'intro/outro pour qu'il ne soit pas interrompu, les étapes aléatoires automatiques, la mise en pause du menu en cas d'attente prolongée et bien plus encore !





Restauration du match ajoutée aux salles personnalisées de sorte que lorsqu'un combat est interrompu en cours de match, les joueurs peuvent reprendre le combat en recommençant au début du round où la déconnexion s'est produite.

Fighting Pass Mai : avec le Fighing Pass « Bienvenue à Mai » disponible en février, les joueurs pourront obtenir des équipements d'avatar inspirés de la tenue de Mai pour parcourir le World Tour et le Battle Hub. L'arrivée de Mai s’accompagne aussi d’un effet d'écran Challenger et de la musique Flame Dragon God (Nippon Stage II).





Maintenant que Vega / M. Bison, Terry Bogard et Mai Shiranui ont été révélés, il ne reste plus que Elena à débarquer dans le roster de Street 6, la dernière nouvelle combattante bonus de l’Année 2 !