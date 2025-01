Street Fighter 6 : on a pu jouer avec Mai Shiranui, et c'est peut-être la meilleure version jamais créée

Terry Bogard et Mai Shiranui qui débarquent en perso DLC dans Street Fighter 6, Ken et Chun-Li qui feront office eux aussi de guest-stars après la sortie de Fatal Fury City of the Wolves, tous les indices portent à croire que Capcom et SNK vont à nouveau collaborer ensemble pour nous sortir un nouveau cross-over. Capcom vs SNK 3 ? SNK vs Capcom 2 ? Un nouveau titre pour repartir de zéro ? Je suis persudé que les deux studios sont en train de tater le terrain et voir si ces échanges de personnages vont engendrer de la hype et des achats de DLC. Laissez-moi fantasmer et me rappeler mon adolescence, et je dois vous confesser que voir Mai Shiranui débarquer dans Street Fighter 6, avec la direction artistique du jeu, j'étais déjà emballé dès les premiers trailers. C'est vrai que la modélisation de son visage pouvait être sujet à débat et c'est vrai que Capcom a peut-être un peu trop rajeuni le personnage. Franchement, quand on la voit comme ça, on dirait qu'elle a une vingtaine d'années, genre 22-23 ans max, alors que sa version de Fatal Fury City of the Wolves, il en paraît 10 ans de plus. C'est juste du détail de nerd qui fantasme sur Mai, mais très sérieusement qui n'est jamais tombé amoureux du personnage quand il était petit ?







KAWAII KUNOICHI SHIRANUI





A ce propos, je trouve que Capcom a réussi à trouver un bon équilibre dans son design, en évitant de sombrer dans le côté un peu trop dénudé de son look habituel des années 90 et de ce qu'on attend aujourd'hui d'une femme dans un jeu de combat. Elle peut garder son charme, son sex appeal, mais il faut éviter de faire dans le vulgaire et pour le coup, Capcom a fait du bon boulot. Donc pour répondre à la question que tout le monde se pose, non, la poitrine gélatineuse qui rebondit sans cesse, elle n'y est pas dans cette version de Street 6. Sinon, le côté juvénile dont je vous parlais, je trouve qu'on le retrouve dans les poses qu'on peut faire juste avant le début du match, c'est kawaii et ça passe bien. Cela dit, niveau costumes, Mai aura droit à sa tenue classique habituelle, mais aussi celle qu'elle arborera dans Fatal Fury City of the Wolves, la fameuse tenue cuir qui lui va à merveille. Quant à sa tenue short et débardeur genre elle chill à la maison, il s'agit juste de sa pose de départ, elle ne sera pas dans le jeu in-game ; du moins, pas à ce stade. Comme d'habitude, Mai aura 10 couleurs différentes par tenue, mais pour le moment, interdiction de vous les montrer.









FLAME ON





Concernant le gameplay, Capcom a appliqué à la lettre ce qu'ils ont fait avec Terry Bogard en septembre dernier. Les SNKboys vont en effet retrouver tout le move-set de Mai, sans aucune exception. Kachôsen, Ryu-enbu, Hissatsu Shonibi Bachi, Hicho Ryu-en-jin, on a même la petite subtilité de la série d'éventails qu'elle peut envoyer en enchaînement. Concernant ses furies, ou plutôt les Super Arts pour reprendre le vocabulaire de Street 6, là aussi, c'est pareil, on retrouve les habituelles super-attaques, sachant que c'est le Kagero no Mai qui fait office de Fury level 1. Bref, c'est la Mai des jeux SNK, avec évidemment moins de vivacité qu'elle peut avoir dans un KOF, vu qu'on est dans un Street où ça court et ça saute moins dans tous les sens. Cela dit, Mai a une petite particularité dans ce Street 6, c'est qu'une fois qu'elle a déclenché sa furie Level 1, elle va alors être entourée de flammes, ce qui va lui permettre de buffer ses attaques, que ce soit des coups spéciaux comme les Super Arts. Elle en a 5 à chaque fois et c'est à vous de les utiliser comme vous le voulez. Alors effectivement, on pourrait croire qu'il s'agit d'un avantage non négligeable que Capcom lui a octroyé, mais que voulez-vous, ce sont des persos SNK, ils sont faits pour être supérieurs aux persos Capcom, ça a toujours été le cas et je ne suis pas ouvert au début. Blague à part, Mai va se jouer comme une shoto, donc forcément, ça lui permet de se classer dans la catégorie des perso façon Ryu, Ken, Luke et évidemment Akuma. Mais en vrai, Mai est je trouve encore plus avantagée que les shoto de base, car elle possède également pas mal de coups aériens, avec un dive kick qui n'est autre que son Musasabi no Mai, une choppe aérienne et sa furie Niveau 2 comme dans les airs. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtise, mais son Chô Hissatsu Shonibi Bachi n'a pas toujours été dispo dans les airs dans les KOF, il me semble que SNK l'a pas mal limité dans la plupart des épisodes, alors je me rappelle plus dans quel épisode elle pouvait le faire dans les airs, j'ai la mémoire qui flanche.







EASTER EGG