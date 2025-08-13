inZOI : le jeu arrive sur PS5 en 2026, pas de version Xbox pour le moment...

Krafton n’a visiblement pas l’intention de limiter inZOI aux joueurs PC. Après avoir signé un départ canon en mars dernier sur Steam (un million de ventes en une semaine pour son accès anticipé), le studio coréen annonce aujourd’hui un portage PS5 attendu pour le premier semestre 2026. Un délai qui laisse largement le temps aux développeurs de terminer l'accès anticipé sur PC et ensuite passer à l’optimisation console. Krafton promet d'ailleurs une version “aussi solide techniquement” que sur PC, mais pensée pour les contraintes et avantages de la PS5 : interface remaniée, commandes repensées, fluidité garantie, bref, l’expérience console n’aura pas à rougir de son équivalent PC, du moins sur le papier. L’annonce laisse aussi la porte entrouverte à une version Xbox, “à l’étude” selon le studio, mais le nouveau business model de Microsoft avec son Game Pass à tout va ne convient pas à tout le monde. Ça rage déjà dans les commentaires sur les réseaux sociaux...





