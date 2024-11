inZOI : le jeu coréen qui devrait ringardiser Les Sims tient sa date de sortie, encore un peu de patience....

Depuis que l'Europe a pu le tester lors de la gamescom en août dernier, inZOI est devenu l'un des jeux les plus attendus, notamment chez les amateurs de vie virtuelle. Considéré pour beaucoup de médias et de joueurs comme étant le Sims-killer, ce titre développé par Krafton devait débarquer fin 2024 avec son Early Access, mais il semblerait que les équipes ait besoin de temps supplémentaire pour débloquer cet accès anticipé. C'est donc en mars 2025 que les joueurs, et surtout joueuses, vont pouvoir sérieusement se lancer dans cette nouvelle aventure sous Unreal Engine 5. Le moteur d'Epic Games est d'ailleurs mis en beauté par ce titre dont les ambitions sont aujourd'hui démesurées. Le game director du jeu, Hungjun « Kjun » Kim, a d'ailleurs écrit une lettre à toutes les personnes concernées.





Salut tout le monde,



Je suis Kjun, producteur & directeur d'inZOI.

Tout d'abord, je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude aux fans d'inZOI du monde entier. Votre immense amour et votre intérêt représentent tout pour nous. J'ai été particulièrement touché par l'accueil formidable que nous avons reçu à la Gamescom, et c'était incroyable de vous voir tous créer des Zois aussi uniques pendant notre session de démonstration "inZOI : Character Studio ".





Au départ, nous hésitions à présenter "Canvas" au monde, ne sachant pas combien de personnes y participeraient réellement. Cependant, la mobilisation a été incroyable, avec un nombre énorme de téléchargements. Voir autant d'engagement autour du jeu nous a apporté un immense bonheur, et c'était inspirant pour nous de voir à quel point les joueurs se sont profondément connectés à inZOI. Vos commentaires et vos idées nous ont fait prendre conscience de la responsabilité que nous avons de vous fournir l'expérience la plus complète possible.



Ce message reflète donc cette prise de conscience. Après avoir examiné vos commentaires sur inZOI: Character Studio et analysé une multitude de données issues de nos différents tests de jeu, nous avons décidé de décaler la sortie de l'early access d'inZOI au 28 mars 2025. Nous nous excusons de ne pas pouvoir vous proposer le jeu plus tôt, mais cette décision reflète notre engagement à offrir à inZOI le meilleur lancement possible.





On dit que parmi les primates, élever un enfant humain jusqu'à l'âge adulte prend plus de temps, car les humains doivent être prêts à endurer et à s'adapter à leur environnement en constante évolution. De l'amour et des soins supplémentaires sont nécessaires pour élever un bébé comme lui jusqu'à maturité, telle est la façon dont je vois notre travail avec inZOI - un jeu que nous allons choyer ensemble jusqu'à sa naissance en accès anticipé. Ce changement de date reflète notre engagement à vouloir construire des bases plus solides pour inZOI, afin que nous puissions nous lancer dans ce voyage de la meilleure façon possible.



Jusqu'à la date de sortie, nous continuerons à travailler pour améliorer tous les domaines qui nécessitent une attention particulière et nous nous efforcerons de créer un jeu qui capture réellement l'essence des simulations de vie. Notre objectif est de proposer une expérience dont les fans pourront profiter pendant longtemps. Nous vous tiendrons au courant de l'avancement de notre développement et nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre dans ce voyage vers l'accès anticipé d'inZOI, et au-delà.



Avec amour,

Kjun