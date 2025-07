The Last of Us Part 2 Remastered : une nouvelle manière de (re)jouer au jeu

Ces derniers mois ont été intenses pour Naughty Dog, portés par l’engouement renouvelé autour de la série The Last of Us produite par HBO. Histoire de surfer encore sur cette hype, le studio californien annonce aujourd’hui une mise à jour gratuite de The Last of Us Part 2 Remastered, disponible dès maintenant sur PlayStation 5, ainsi que sur PC via Steam et l’Epic Games Store. Cette mise à jour, estampillée Patch 2.1.0 sur console (1.5 sur PC), introduit une nouveauté de taille : le mode Chronologique. Un ajout qui permet de revivre l’histoire de The Last of Us Part II dans l’ordre exact des événements, du prologue jusqu’à la conclusion. Une première.









Jusqu’ici, la narration du jeu reposait sur une construction non linéaire, où les souvenirs, les ruptures temporelles et les points de vue alternés entre Ellie et Abby venaient enrichir la dramaturgie du récit. Une approche maîtrisée, pensée pour accentuer l’impact émotionnel de certains passages. Pourtant, au fil du temps, une question a traversé l’esprit des équipes de Naughty Dog : que donnerait cette histoire si elle était déroulée de manière purement chronologique ? C’est désormais chose faite. Avec ce nouveau mode, les connexions entre les personnages gagnent en clarté. Certains gestes prennent un tout autre sens. La relation entre Ellie et Joel, la place d’Abby dans cette tragédie, ou encore les croisements presque invisibles entre leurs parcours respectifs à Seattle, sont mis en lumière sous un nouvel angle.





Pour inciter les joueurs à se replonger dans cette version alternative, deux nouveaux skins sont à débloquer : Joel et Tommy dans les habits iconiques de Nathan et Sam Drake, clin d'œil appuyé à Uncharted alors que Naughty Dog célèbre son 40e anniversaire. Ces skins, utilisables dans Sans retour (le mode roguelike de Part II Remastered) seront accessibles après avoir terminé le jeu en mode Chronologique. Des trophées inédits accompagnent également cette mise à jour.