The Last of Us : voici la Dualsense collector noir & blanc, prix et détails

Avec la sortie prochaine de The Last of Us Part 2 Remastered sur PC et l'arrivée de la Saison 2 de la série HBO de The Last of Us, Sony Interactive Entertainment a préparé une belle surprise pour les fans de la série. En effet une nouvelle Dualsense drappée de noir et de blanc, et serti de symboles en léger relief, va débarquer dans le commerce. Les précommandes ouvrent le 14 mars 2025 à 10h heure locale sur direct.playstation.com (selon les stocks disponibles) et auprès des revendeurs participants. La sortie est prévue pour le 10 avril 2025.