The Last of Us Saison 2 : explosion des ventes du jeu vidéo, viralité sur les réseaux, c'est un succès d'audience, bilan chiffré

La deuxième saison de The Last of Us n’a pas simplement confirmé le succès de la première : elle l’a amplifié. Diffusée sur HBO au début du mois d'avril 2025, la série s’est imposée comme un phénomène global, doté surtout d’une stratégie transmédia millimétrée. Résultat : une audience massive, un impact culturel palpable et des retombées économiques significatives, notamment pour les jeux vidéo de la franchise. Si le final de cette saison 2 n’a attiré “que” 3,7 millions de spectateurs en première diffusion aux États-Unis – contre 8,2 millions pour le dernier épisode de la saison 1 – HBO nuance en rappelant un calendrier hasardeux : une diffusion en plein Memorial Day, jour férié sacré aux États-Unis, dédié à la mémoire des soldats tombés. Un moment de recueillement national, donc pas trop de binge-watching. Lucide, HBO Max parie donc sur un rebond progressif dans la semaine.







Un raz-de-marée sur les réseaux sociaux



Selon Chris Columbo, analyste transmédia de données, la Saison 2 de The Last of Us a attiré plus de 20 millions de spectateurs uniques sur l’ensemble de la saison, toutes plateformes confondues. La série a ainsi généré une valeur estimée à 72 millions de dollars en abonnements et 17,5 millions de dollars en revenus publicitaires sur l’offre avec pub. Elle s’impose comme l’un des meilleurs scores mondiaux pour une série cette saison, tous services confondus. Le phénomène s’est aussi prolongé sur les réseaux sociaux et surtout s'est maintenu durant les deux mois de diffusion de la série. Sur TikTok, le hashtag #TheLastOfUs a dépassé les 10 milliards de vues. Plusieurs moments clés ont provoqué des vagues de contenus viraux : l’apparition choc d’Abby face à Joel dans l’épisode 2, des montages de fans autour du couple Ellie/Dina dans l’épisode 5, et un final qui a fait exploser les fan cams et les spéculations autour d’un hypothétique The Last of Us Part III.





Les discussions ont été soutenues sur Reddit, les vidéos de débriefs et d'analyse sur YouTube se sont multipliées et dans de nombreux podcasts spécialisés également. À l’international, chaque région s’est appropriée la série à sa manière : fan-arts en Amérique latine, cosplays et vidéos doublées en Asie du Sud-Est, analyses sous-titrées sur Bilibili en Chine.









Des ventes de jeux relancées par la série



Effet direct de l’engouement : le jeu vidéo The Last of Us Part 2 a connu un regain de popularité conséquent. Plus de 2 millions d’exemplaires de The Last of Us Part II Remastered se seraient écoulés pendant la fenêtre de diffusion de la Saison 2. Toujours selon Chris Colombo, les recherches en ligne ont explosé sur des termes comme “Ellie guitar”, “Abby cosplay” ou encore “Clicker mask”, preuve d’une nouvelle vague d’engagement des joueurs. Côté produits dérivés, la collaboration Wrangler x TLOU a été écoulée en moins de 72 heures, et le potentiel commercial du merchandising est estimé à plus de 75 millions de dollars. Une manne qui confirme la puissance économique de la franchise.





Des acteurs qui prennent du galon



Au-delà des chiffres, The Last of Us saison 2 a également propulsé ses acteurs au rang d’icônes. Pedro Pascal est désormais une figure incontournable du luxe et du divertissement mondial, tandis qu'il est désormais en lice pour le prix du Meilleur acteur principal dans une série dramatique, tout comme Bella Ramsey, qui est naturellement reconduite en tant que Meilleure actrice principale, et considérée comme l’une des grandes favorites de l’année. Cette dernière voit son cachet passer de 70 000 à 300 000 dollars/épisode pour la Saison 3, dont le tournage devrait démarrer début 2026 selon l'actrice Isabela Merced, pour une diffusion au mieux fin 2026.





Autant de chiffres qui risquent de donner le tournis à ses détracteurs, qui n'en finissent toujours pas de commenter chaque épisode chaque semaine. Eux aussi participent activement au succès de la série, ou du moins à sa viralité...