Clash of Clans arrive sur Netflix : une série animée est en préparation, première vidéo

Netflix a annoncé le développement d'une série animée basée sur les jeux mobiles à succès Clash of Clans et Clash Royale, en collaboration avec le développeur Supercell. La série, actuellement en préproduction, est dirigée par Fletcher Moules, connu pour ses précédentes réalisations dans l'univers de Clash, et produite par Ron Weiner, scénariste de séries telles que Futurama et 30 Rock. Le scénario suivra un Barbare déterminé mais dépassé, qui devra rassembler une bande de personnages hétéroclites pour défendre leur village et naviguer dans les absurdités politiques de la guerre. L'animation sera assurée par le studio ICON Creative, basé à Vancouver. Bien qu'aucune date de sortie n'ait été annoncée, des informations supplémentaires sont attendues lors de l'événement Tudum 2025 de Netflix, prévu le 31 mai. Cette adaptation s'inscrit dans la stratégie de Netflix d'élargir son catalogue de séries animées inspirées de jeux vidéo, aux côtés de titres tels que Arcane et Sonic Prime.





Cela dit, cette annonce s’inscrit dans une tendance de fond à Hollywood : la montée en puissance des adaptations de jeux vidéo, qui prennent désormais le relais des films de super-héros, en perte de vitesse auprès du grand public. Longtemps jugées risquées, ces adaptations trouvent aujourd’hui un nouveau souffle grâce à des productions ambitieuses, souvent en format série, qui respectent davantage les univers d’origine. Le succès critique et commercial de séries comme Arcane (League of Legends), The Last of Us ou Cyberpunk Edgerunners en est la preuve : le jeu vidéo est devenu la nouvelle mine d’or narrative pour les plateformes de streaming. Netflix, en particulier, multiplie les projets dans ce domaine pour fidéliser une audience jeune et passionnée. Clash of Clans s’inscrit donc dans cette stratégie d’élargissement des franchises vidéoludiques vers le petit écran, avec l’espoir de toucher à la fois les fans de la première heure et un nouveau public. Pour un aperçu de l'annonce, vous pouvez visionner la vidéo officielle ci-dessous :