Superman : le Marteau de Boravia est la nouvelle menace dans ce nouveau trailer

Attendu comme le coup d’envoi officiel du nouveau DC Universe orchestré par James Gunn, le nouveau trailer du film Superman vient enfin d’être dévoilé. Et à la surprise générale, ce nouvel aperçu a décidé de lâcher les fauves. Plus de 3 minutes de bande annonce, autant vous dire qu'on ne s'attendait pas à autant de générosité. C'en est presque trop. La bande-annonce s’ouvre sur un ton feutré, journalistique en fait, avec un face-à-face entre Clark Kent et Lois Lane, visiblement en pleine interview tendue. Le ton est donné : on ne parle pas d’un sauveur incontesté, mais d’un homme en uniforme qui doit répondre de ses actes. Interrogé pour avoir « illégalement pénétré dans un pays », Superman rétorque qu’il a évité une guerre. L’échange est sec, tendu, révélateur de la direction choisie par Gunn : faire de Superman un personnage à la fois lumineux et constamment remis en question, y compris par ceux qui croient en lui.







UN SUPER-HÉROS OUI, MAIS TRAITÉ COMME UN HUMAIN

Ce procès moral, bien plus qu’un affrontement physique, est au cœur de cette première bande-annonce. Superman n’est pas (encore) confronté à une menace cosmique, mais à l’opinion publique, au pouvoir politique, et à la peur collective. Et c’est peut-être encore plus dangereux pour lui. Dans tous les cas, James Gunn semble poser d’entrée un cadre : ce Superman-là n’est pas une icône détachée du monde : il agit seul, sans consulter le Président d'ailleurs, faisant ce qu’il croit être juste, au risque de générer des tensions diplomatiques. Le parallèle est évident : ce Superman agit comme un lanceur d’alerte, un justicier qui prend la responsabilité de ses actes dans un monde devenu cynique. Une idée audacieuse, surtout dans un genre super-héroïque habitué à la glorification immédiate.







Cette approche résonne dans la mise en scène de Gunn : intime quand il s’agit de capter les doutes de Clark, grandiose quand il faut déployer la puissance visuelle du personnage. Car le film est aussi un spectacle total, et ce premier trailer le montre sans ambiguïté : combats en plein ciel, destructions massives à Metropolis, lasers, collisions supersoniques, les effets spéciaux sont omniprésents et surtout, parfaitement exécutés. James Gunn n’hésite pas à jouer avec des choix visuels audacieux pour donner une signature particulière à son film. L’un des éléments qui ressort immédiatement est l’usage de focales grand angle, une technique qui confère au film une profondeur et une perspective uniques. C’est un choix qui pourrait paraître risqué, mais qui fonctionne magnifiquement bien ici, en accentuant la grandeur des personnages et des scènes d’action tout en donnant un certain cachet à l'ensemble. Ce n’est pas banal, mais cet effet visuel s'intègre parfaitement dans l’univers que Gunn veut créer, à la fois épique et intime, et ajoute une couche supplémentaire à la dimension visuelle de ce Superman revisité.





LE MARTEAU DE BOROVIA : NOUVELLE MENACE

Grande révélation de la bande-annonce : le Marteau de Boravia, un antagoniste inédit dans les films Superman. Il s'agit d'un personnage doté d'une armure massive, capable de voler et de lancer des attaques oculaires. Selon certains indices trouvés dans les coupures de journaux des dernières vidéos, le Marteau de Boravia s'en prend à Metropolis en représailles à une intervention de Superman dans son pays natal : la Boravie. Il y a donc un contexte géopolitique au centre de l'intrigue et qui aboutira à un conflit global.



Outre ce nouvel ennemi, le film affiche une galerie de méchants iconiques : Lex Luthor (Nicholas Hoult, sûr de lui dans les quelques secondes du trailer), l’Ingénieur (María Gabriela de Faría), et probablement Ultraman, dont certains pensent qu’il se cache sous l’armure du Marteau de Boravia. James Gunn semble vouloir opposer à Superman non pas un ennemi unique, mais plusieurs reflets déformés de sa propre idéologie, ce qui laisse présager un conflit moral autant que physique.







Heureusement, Superman ne mènera d’ailleurs pas ce combat seul. Dès ce premier aperçu, on comprend que James Gunn compte ancrer son film dans un univers DC déjà peuplé de héros établis. À ses côtés, on retrouvera notamment Hawkgirl (incarnée par Isabela Merced), Green Lantern / Guy Gardner (joué par Nathan Fillion), ainsi que Mister Terrific (Edi Gathegi), un justicier brillant et sous-estimé du lore DC. Ce trio viendra prêter main forte à l’Homme d’Acier face à des menaces aux ramifications géopolitiques, tout en posant les bases d’un univers partagé pensé pour durer. Gunn ne s’intéresse pas seulement à Superman, mais à ce qu’il représente au sein d’un monde plus vaste, plus complexe…







On n'oublie pas non plus d'évoquer Krypto, son fidèle chien aux pouvoirs kryptoniens. Petit clin d’œil personnel du réalisateur : le design de Krypto est directement inspiré de son propre chien, ce qui ajoute une touche d’affection et d’authenticité à ce compagnon à quatre pattes qui, rappelons-le, sait se battre. Ce qu’assemble Gunn ici, ce n’est pas une simple origin story, mais déjà une dynamique d’équipe, où chaque personnage, même inattendu, semble avoir un rôle clé face aux menaces à venir.

En bref, cette nouvelle bande-annonce donne envie de croire au nouveau de DC Studios. James Gunn semble savoir où il va et il nous l'a démontré en un peu plus de 3 minutes.