Test Mafia The Old Country : c'est ok-tiers selon la presse, voici toutes les notes

Seulement voilà, dès qu’on parle du gameplay, l’enthousiasme retombe un peu. Les fusillades sont annoncés comme étant classiques, l’infiltration ultra basique, et l’IA donne parfois l’impression d’avoir pris un coup de soleil. Le monde, superbe, reste aussi sous-exploité, c'est ce qu'il en ressort des tests. Ajoutez à cela quelques bugs et des animations rigides, et l’on reste dans le jeu old school, qui ne prend aucun risque. Mafia The Old Country n’invente rien, mais maîtrise l’essentiel : une ambiance, un rythme, et une histoire qui se suit comme un bon polar qui se déroule au début des années 1900. Vous êtes prévenus.
ImpulseGamer : 9.8/10
Areajugones : 9/10
PC Games : 9/10
The New York Times : 8.7/10
Dualshockers : 8.5/10
Gamesurf : 8/10
IGN France : 8/10
VGC : 8/10
Destructoid : 8/10
Vandal : 8/10
Atomix : 7.5/10
JV : 15/20
Gamekult : 7/10
GamingBible : 7/10
Meristation : 7/10
Power Unlimited : 6.3/10
Digital Trends : 6/10
Game Informer : 6/10
Gamespot : 6/10
Screenrant : 6/10
Gameblog : 6/10
Stevivor : 5/10
Game Rant : 5/10