Test Mafia The Old Country : c'est ok-tiers selon la presse, voici toutes les notes

C'est aujourd'hui que sort officiellement Mafia The Old Country, quatrième épisode d'une franchise qui revient de loin et qui va tenter de séduire les amateurs de structure linéaire, mais cinématographiquement maîtrisé. Du coup, la notes dans le monde sont tombées et sur Metacritic, le jeu de 2K Games s'en sort avec un correct 76%Les critiques sont globalement d’accord, c’est un véritable retour aux sources, avec un récit linéaire qui s’assume, rythmé comme il faut et un soin apporté à l'écriture des personnages. Les journalistes soulèvent aussi des missions plutôt, avec une durée de vie qui oscille entre 12 à 15 heures, ce qui évite tout remplissage inutile.

Seulement voilà, dès qu’on parle du gameplay, l’enthousiasme retombe un peu. Les fusillades sont annoncés comme étant classiques, l’infiltration ultra basique, et l’IA donne parfois l’impression d’avoir pris un coup de soleil. Le monde, superbe, reste aussi sous-exploité, c'est ce qu'il en ressort des tests. Ajoutez à cela quelques bugs et des animations rigides, et l’on reste dans le jeu old school, qui ne prend aucun risque. Mafia The Old Country n’invente rien, mais maîtrise l’essentiel : une ambiance, un rythme, et une histoire qui se suit comme un bon polar qui se déroule au début des années 1900. Vous êtes prévenus.

 

ImpulseGamer : 9.8/10

Areajugones : 9/10

PC Games : 9/10

The New York Times : 8.7/10

Dualshockers : 8.5/10

Gamesurf : 8/10

IGN France : 8/10

VGC : 8/10

Destructoid : 8/10

Vandal : 8/10

Atomix : 7.5/10

JV : 15/20

Gamekult : 7/10

GamingBible : 7/10

Meristation : 7/10

Power Unlimited : 6.3/10

Digital Trends : 6/10

Game Informer : 6/10

Gamespot : 6/10

Screenrant : 6/10

Gameblog : 6/10

Stevivor : 5/10

Game Rant : 5/10

 



le vendredi 8 août 2025
Mafia The Old Country : on sait enfin pourquoi le jeu a renoncé à l'open world Hangar 13 revient à une formule plus classique pour son prochain jeu, Mafia: The Old Country. Un choix réfléchi, assumé, et directement influencé par les enseignements tirés de Mafia 3. 14/07/2025, 18:13
Mafia The Old Country : le son de la Sicile mis en avant dans cette nouvelle vidéo Toujours prévu pour le 8 août prochain, Mafia The Old Country continue sa campagne promotionnelle, avec une nouvelle vidéo qui met en avant les différents aspects de sa création. 27/06/2025, 11:29

Mafia The Old Country : une nouvelle vidéo sur le casting et les performances d'acteurs 17/06/2025, 19:21
Mafia The Old Country : 3 nouvelles vidéos pour la Summer Game Fest 2025, dont un nouveau dev diary 10/06/2025, 19:49
Mafia The Old Country : les développeurs de Hangar 13 nous expliquent l'importance de la Sicile 30/05/2025, 11:36
Mafia The Old Country : le 1er trailer de gameplay confirme un retour aux fondamentaux 08/05/2025, 17:00


