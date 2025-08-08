Test Mafia The Old Country : c'est ok-tiers selon la presse, voici toutes les notes

Les critiques sont globalement d’accord, c’est un véritable retour aux sources, avec

un récit linéaire qui s’assume, rythmé comme il faut et un soin apporté à l'écriture des personnages. Les journalistes soulèvent aussi des missions plutôt, avec une

durée de vie qui oscille entre

12

à 15 heures, ce qui

évite tout remplissage inutile.

The Old Country n’invente rien, mais ma

îtrise l’essentiel : une ambiance, un rythme, et une histoire qui se suit comme un bon polar qui se déroule au début des années 1900. Vous êtes prévenus.



C'est aujourd'hui que sort officiellement Mafia The Old Country, quatrième épisode d'une franchise qui revient de loin et qui va tenter de séduire les amateurs de structure linéaire, mais cinématographiquement maîtrisé. Du coup, la notes dans le monde sont tombées et sur Metacritic, le jeu de 2K Games s'en sort avec un correct 76% Seulement voilà, dès qu’on parle du gameplay, l’enthousiasme retombe un peu. Les fusillades sont annoncés comme étant classiques, l’infiltration ultra basique, et l’IA donne parfois l’impression d’avoir pris un coup de soleil. Le monde, superbe, reste aussi sous-exploité, c'est ce qu'il en ressort des tests. Ajoutez à cela quelques bugs et des animations rigides, et l’on reste dans le jeu old school, qui ne prend aucun risque. Mafia

ImpulseGamer : 9.8/10

Areajugones : 9/10

PC Games : 9/10

The New York Times : 8.7/10

Dualshockers : 8.5/10

Gamesurf : 8/10

IGN France : 8/10

VGC : 8/10

Destructoid : 8/10

Vandal : 8/10

Atomix : 7.5/10

JV : 15/20

Gamekult : 7/10

GamingBible : 7/10

Meristation : 7/10

Power Unlimited : 6.3/10

Digital Trends : 6/10

Game Informer : 6/10

Gamespot : 6/10

Screenrant : 6/10

Gameblog : 6/10

Stevivor : 5/10

Game Rant : 5/10



