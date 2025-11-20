C'est aujourd'hui que sort la mise mise à jour "Free Ride" de Mafia The Old Country qui va permettre au jeu de proposer plus de liberté, avec notamment une conduite plus libre, en vue subjective. De quoi proposer une expérience plus immersive sur les routes siciliennes, d'autant que les développeurs promettent d'avoir adapté le game feel, avec une sensation de vitesse et de contrôle renforcée. La mise à jour propose aussi de nouveaux défis de combat et des courses de voitures et de chevaux qu'on doit débloquer progressivement au fil de l’histoire principale, sachant qu'ils peuvent être rejoués pour obtenir des récompenses et faire progresser son personnage.
Mais ce n'est pas tout, les amateurs de photographie pourront immortaliser la Sicile du début du XXᵉ siècle grâce à un mode photo agrémenté de filtres dédiés, dont un mode Cinéma Siciliano qui transforme le jeu en un véritable film en noir et blanc, inspiré par l’esthétique des classiques italiens. Quant aux joueurs qui recherchent un vrai défi seront ravis de voir le retour de la difficulté classique, qui demande une gestion prudente de la santé et des munitions. Et enfin, on pourra aussi profiter de nouvelles armes, couteaux, tenues et charmes pour encore plus de variété. Vous savez tout.
Mafia The Old Country : le mode "Free Ride" est disponible, pour plus de liberté
Mafia The Old Country
