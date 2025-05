Mafia The Old Country : les développeurs de Hangar 13 nous expliquent l'importance de la Sicile

Il fait partie des gros jeux à débarquer en 2025, Mafia The Old Country nous fait le plaisir de nous donner de ses nouvelles à travers une vidéo "Dev Diary", qui a pour but de nous expliquer les raisons du choix de l'Italie, et plus précisément de la Sicile. Parce que ce quatrième épisode de la saga Mafia ne se déroulera pas dans une grande ville américaine, mais dans les paysages ruraux et historiques de l’île italienne au début des années 1900. Dans la vidéo de plus de 5 minutes, on apprendque les créateurs du jeu ont voulu explorer les racines des traditions criminelles, en ancrant l’histoire dans une époque marquée par la pauvreté, la fierté et l’honneur. Histoire d'ailleurs d'être le plus authentique possible, le studio Hangar13 a fait des recherches approfondies, aussi bien à partir de photographies anciennes que de visites sur place. Le but est de recréer avec précision l’atmosphère, l’architecture et la culture de la Sicile d’alors.

L’équipe artistique a parcouru l’île pour découvrir des villages, musées, artisans locaux – comme des forgerons de couteaux traditionnels – afin d’enrichir le jeu de détails réalistes et uniques. Ces efforts visent à offrir une immersion totale dans cette époque charnière de l’histoire sicilienne. Cette documentation s'est étendue jusqu'à des détails précis comme la fabrication artisanale des armes, les codes d’honneur familiaux ou encore la reconstitution des villes et villages siciliens de l’époque. Le joueur y incarnera un membre de la Mafia naissante, évoluant dans un monde marqué par la pauvreté, l’honneur, et des traditions séculaires. Mafia: The Old Country sortira le 8 août sur PC, PS5 et Xbox Series. Les précommandes sont déjà ouvertes.