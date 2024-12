Mafia The Old Country : nouveau trailer et une date de sortie pour l'été 2025

On était sans nouvelle de Mafia The Old Country depui cet été et c'est en pleine cérémonie des Game Awards qu'on a pu revoir le jeu de 2K Games et de Hangar 13. L'occasion de confirmer un retour aux origines avec une histoire qui va se déroule dans la Sicile des années 1900. Les développeurs promettent un jeu très narratif, avec de nombreux personnages travaillés et tous plongé dans le monde brutal du crime organisé. Le joueur va se retrouver dans la peau d'Enzo qui va rejoindre la famille criminelle de Don Torrisi, dans le but de se bâtir une vie meilleure. Evidemment, en prêtant serment, Enzo s'est engagé à respecter le code d'honneur de la famille Torrisi, avec tout le pouvoir et les contraintes que cela implique. Il ne doit jamais oublier ce simple constat : la Famille exige des sacrifices. La nouvelle vidéo permet de matérialiser cette ambiance de gangsters italiens, même si au niveau du gameplay, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Dans tous les cas, c'est à l'été 2025 que le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series, sachant que le jeu a été développé sous Unreal Engine 5.